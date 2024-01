Selena Gomez sube inéditas fotos con su novio Benny Blanco

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La relación entre Selena Gomez, la reconocida cantante de Lose You To Love Me, y el productor discográfico Benny Blanco, de 35 años, continúa capturando la atención del público. La pareja ha estado compartiendo momentos íntimos a través de las redes sociales, dejando a los 429 millones de seguidores de Gomez en Instagram suspirando por más.

En la última instantánea compartida por Selena en sus historias de Instagram, Benny Blanco se encuentra detrás de ella, rodeándola con sus brazos y dejándole un beso en el cuello. La actriz de Only Murders in the Building luce una blusa negra holgada, mientras que Benny lleva una sudadera con capucha de estampado floral naranja, blanco, verde y azul, dando un toque de estilo a la pareja.

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco tiene raíces profundas que se remontan a 2009, cuando la cantante conoció al productor a través de su entonces novio, Justin Bieber. Su amistad evolucionó en colaboraciones musicales notables, incluyendo los éxitos Same Old Love y Kill 'Em With Kindness en 2015, así como la colaboración con J Balvin y Tainy en 2019.

A lo largo de los años, la relación entre Selena y Benny ha trascendido lo profesional, y ahora se les puede ver compartiendo momentos personales en sus redes sociales. La cantante, de 31 años, ha estado compartiendo fotos que revelan momentos entrañables, incluso sosteniendo al bebé de una amiga.

Selena Gomez, conocida por su honestidad en temas personales, ha compartido detalles sobre su soltería y sus estándares en relaciones. Benny Blanco, por su parte, ha mostrado su apoyo a proyectos de Gomez, como Rare Beauty y su libro de cocina.

La relación fue confirmada públicamente hace seis meses, según reveló Selena en una historia de Instagram. Desde entonces, la pareja ha dejado comentarios coquetos en las publicaciones del otro, consolidando su relación tanto en lo personal como en lo virtual.

Fuentes cercanas revelaron a Entertainment Tonight el mes pasado que la relación ha evolucionado y se ha vuelto más oficial. "Selena y Benny se han estado viendo casualmente durante un tiempo y, más recientemente, se hizo más oficial. Las cosas han ido muy bien entre ellos y Selena está feliz", declaró la fuente.

El romance entre Selena Gomez y Benny Blanco continúa siendo un tema candente en las redes sociales, y los fans están ansiosos por seguir siendo testigos de esta historia de amor que parece estar en su apogeo en este fin de año.

