¿Taylor Swift, comprometida? Travis Kelce y ella reúnen a familiares por importante motivo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida cantante del pop country, Taylor Siwft, de nueva cuenta está dando de que hablar debido a que se dice que ella y el jugador de futbol americano, Travis Kelce, han decidido llevar su relación a otro nivel, pues reunieron a los familiares más cercanos para pasar la Navidad juntos tras el juego de los Kanssas City Chiefs, debido a un importante motivo, ¿acaso se comprometieron?

Como se sabe, fue en el mes de septiembre cuando Swift fue vista en el partido de los Chiefs en contra de los Chicago Bears en el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas, Missouri, y desde ese momento el foco público no han parado de estar apuntando hacía la famosa pareja, exhibiendo cada paso que dan juntos o por separado en esta inesperada relación sentimental, que afirman comenzó en el mes de julio.

Por ese motivo es que en estas fechas tan especiales que es asociada principalmente a la paz y la unión familiar, los fans de ambos se cuestionaron que es lo que harían y si es que estarían juntos con la familia del otro en la que fueron sus primeras fiestas en pareja. Dicha incógnita fue respondida por Donna Kelce, la madre de Travis, que señaló que la pasaría con Jason, su hijo mayor que juega para los Philadelphia Eagles y que el 25 de diciembre también tendría partido.

Este hecho llevó a especular que solo la pasarían la intérprete de You Belong To Me y el ala cerrada con los otros integrantes del equipo de futbol americano, sin embargo, en el Daily Mail una supuesta fuente cercana a la pareja, afirmó que el padre del deportista y los dos padres de la cantante se reunieron con ellos y pasar una tarde "emotiva" con todos juntos, destacando que esto fue idea del jugador y fue algo que enamoró aún más a Taylor.

Según la fuente, aunque Swift ya ha tenido parejas en estas fechas, incluso con Joe Alwyn pasó alrededor de siete navidades, en realidad jamás habían congregado a sus familias para convivir todos: "Tener a sus familias reunidas en una festividad tan especial fue el mejor regalo posible para Taylor. Nunca le había pasado algo así en sus anteriores relaciones, hizo que las vacaciones de Navidad fueran aún más significativas para ella".

Cabe mencionar que la fuente no mencionó nada con respecto al supuesto compromiso entre la creadora de temas como Lover y Mine, pero desde hace varias semanas se ha estado corriendo el rumor de que Kelce tiene preparado todo para hacer una significativa pedida de mano con los padres y hermanos de ambos.

