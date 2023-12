Boda en Televisa: Michelle Renaud luce vestido de novia en VIDEO y Matías Novoa reacciona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco más de un año de confirmar su relación sentimental, la actriz mexicana Michelle Renaud sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que aparece entrando a una tienda de vestidos de novia, por lo que se especula que podría estar próxima a casarse con Matías Novoa. Desde que comenzaron su noviazgo, ambos manifestaron su deseo por "envejecer juntos", por lo cual no resulta extraño que tengan planes de boda.

La protagonista de la exitosa novela Hijas de la Luna conoció al galán chileno durante las grabaciones de la película Doblemente embarazada 2, cuando él seguía casado con su exesposa Isabella Castillo, por lo que hay muchos rumores de que fueron amantes. Meses más tarde, los artistas coincidieron en Televisa protagonizando el melodrama La Herencia y desde entonces se volvieron inseparables, pues al poco tiempo anunciaron que eran pareja.

Este lunes 4 de diciembre la estrella de 35 años colocó un video en su cuenta de Instagram en el que se muestra probándose algunos vestidos de novia portando un anillo en el dedo anular junto con el siguiente mensaje: "This will be an everlasting love (Este será un amor eterno) @rosa_clara".El clip provocó todo tipo de reacciones, pues mientras algunos la felicitaban por su aparente compromiso matrimonial, otros incluso dudaban sobre un posible embarazo de Renaud.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del propio Matías, quien únicamente colocó emojis con caritas de nerviosismo, estrellas y corazones. Cabe señalar que esta no es la primera vez que se especula un enlace nupcial entre los actores, pues en mayo pasado una imagen originalmente publicada por el chileno donde se observaban las manos entrelazadas de ambos y destacaba un anillo que muchos interpretaron como la alianza de bodas.

En esa ocasión, los artistas no confirmaron su boda, por lo que esta vez los rumores volvieron a surgir, por lo que se espera que en breve la pareja aclare su estado civil, a más de un año de haber anunciado su unión amorosa. Famosos como las conductoras Shanik Aspe, 'La Choco' Pérez y Karla Gómez, por mencionar algunas, felicitaron a Michelle por este gran paso, aunque hay que recordar que ella ya estuvo casada al igual que Matías, por lo que no se trata de su primera boda.

Crédito: Instagram @michellerenaud

Fuente: Tribuna