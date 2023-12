¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar el rastrillo? Esta es la frecuencia ideal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La depilación, un gran debate. Hay quienes no pierden el tiempo depilándose y prefieren mantener sus vellitos y los que prefieren eliminarlos en cuanto se ponen una prenda que deja ver un trozo de piel. Para las mujeres y los hombres que deciden deshacerse de ellos, hay muchos métodos disponibles para ellos. La primera, la depilación con cera que se ha utilizado desde el principio de los tiempos, puedes hacerla en un salón o directamente en casa. Otra opción es la depiladora, que te permite depilarte donde quieras, siempre y cuando puedas enchufarla a una toma de corriente. Otros recurrirán más a la crema depilatoria o a una solución menos temporal, como la depilación permanente. Por último, está el rastrillo que tiene muchos seguidores porque esta técnica es rápida y económica.

El afeitado no está exento de riesgos. Hay que tener cuidado con los cortes, las infecciones y también hay que asegurarse afeitar el vello en la dirección correcta. Asimismo, es mejor recordar cambiar regularmente las hojas del rastrillo (o directamente el producto si es desechable). Pero, ¿cómo saber cuándo hacerlo?

No es fácil saber cuándo es el momento ideal para cambiar la hoja de afeitar. Cada uno tiene su propio método, están los cautelosos, que se deshacen de él después de dos o tres usos y las cabezas en el aire que lo guardan durante varias semanas antes de cambiarlo. La frecuencia con la que cambies la pieza depende de cómo la uses.

Si te afeitas todos los días

Sin embargo, hay señales que no engañan, cuando una hoja se oxida por ejemplo, no hay duda de que la maquinilla de afeitar (o cuchillas) deben tirarse a la basura. Para el uso diario, se recomienda cambiar la maquinilla de afeitar una vez a la semana.

Si te afeitas una vez a la semana

Para las personas que solo se afeitan una vez a la semana, hay que cambiar la maquinilla de afeitar una vez al mes En cualquier caso, elige maquinillas de afeitar desechables que evitarán todos los problemas de la piel relacionados con el afeitado como pelos encarnados, infecciones o pequeños granos.

¿Cuántas veces se puede usar una maquinilla de afeitar desechable?

Por lo tanto, la maquinilla de afeitar desechable funciona de la misma manera que las maquinillas de afeitar recargables. Debido a que es imposible cambiar la hoja, tendrás que tirar su maquinilla de afeitar a la basura todas las semanas para uso diario o incluso todos los meses para un afeitado semanal.

Errores que no se deben cometer al usar una maquinilla de afeitar

La maquinilla de afeitar es uno de los métodos de depilación más rápidos, de una sola pasada los pelos desaparecen. Esta solución es económica, pero ten cuidado con su uso. De hecho, todas hemos experimentado los cortes de afeitado que hacemos en el último minuto para usar nuestro nuevo vestido. Para un afeitado 100 por ciento exitoso, no hay nada mejor que tomarse su tiempo optando por un cuidado completo de la piel. Además, es recomendable realizar un exfoliante previo para evitar los pelos encarnados. Para completar el afeitado, no olvides aplicar una crema hidratante en todas las zonas afectadas (también puedes aprovechar para aplicarla por todo tu cuerpo, sin olvidar los codos, ¡no come pan!).

