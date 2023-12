Conductores de 'Hoy' sufren trágica muerte y llegan de luto; falleció integrante del elenco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo de nueva cuenta está de luto debido a que la mañana de este lunes 4 de diciembre se reportó la muerte de una famosa actriz, quien formó parte del programa Hoy. Se trata de la queridísima Queta Lavat, quien incursionó en el ambiente del cine, teatro y televisión, pero también de las redes sociales con TikTok, plataforma en la que acumuló casi 800 mil seguidores y que le abrió miles de puertas.

Y es que la reconocida primera actriz del Cine de Oro consiguió conducir la sección de cocina del matutino Hoy luego de volverse viral en las redes con sus recetas. Es por ello que esta mañana de lunes, todo el elenco del programa encabezado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo le rindió un merecido homenaje. Al inicio de la transmisión, los conductores aparecieron vestidos de negro y explicaron que el programa estaba dedicado a doña Queta, quien contaba con una exclusividad vitalicia en la empresa de San Ángel.

"Gran actriz del cine y la televisión y durante los últimos años también formó parte de esta familia de Hoy, que nos vino a cocinar", declaró 'La Gali'. Mientras que Martha Figueroa recordó una linda anécdota que tuvo con la fallecida artista: "La verdad es que era una persona súper generosa, una vez que no vine porque estaba enferma, me llamó y me dijo '¿cómo estás?¿quieres que te mande un caldito?', era buena, buena persona".

Murió la primera actriz Queta Lavat

Por otro lado, Andrea Legarreta se refirió a Queta como una "enorme actriz y maravillosa mujer". La producción del matutino también presentó una de las últimas entrevistas que les concedió la intérprete de novelas como Alondra, Tres Mujeres, ¡Amigos x siempre!, Corazón indomable, Mentir para vivir, Cita a Ciegas y SOS Me estoy enamorando: "77 años ya casi de labores artísticas y me encantan y las quiero seguir haciendo, espero llegar a los 100".

Sí, la tía de Adriana Lavat siempre tuvo el sueño de llegar a los 100 años pero lamentablemente no pudo cumplir con esta meta pues falleció de forma repentina este lunes. "Descansar no, descansar es después de trabajar cuando ya viene uno satisfecho, agotado de estar haciendo lo que le gusta", expresó la primera actriz mexicana, quien tuvo cuatro hijos que le sobreviven a la fecha y que además triunfó en fotonovelas, radionovelas, novelas en vivo y comerciales.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy