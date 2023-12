"Familia de mier...": En audios, Mayela Laguna destroza a Luis Enrique y Alejandra Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la familia Guzmán Pinal está involucrada en un fuerte escándalo debido a que salieron a la luz una serie de audios donde la Mayela Laguna, expareja de su hijo Luis Enrique Guzmán, confiesa su intención de extorsionarlos amenazándolos con armas un escándalo. Como se sabe, desde hace varios días se ha manejado la versión de que supuestamente don Enrique Guzmán abusó de la hija mayor de su exnuera.

Aunque tanto el intérprete mexicano-venezolano y Alejandra Guzmán ya salieron a decir que todo era un invento, ahora ha surgido nueva información sobre el tema. Durante la reciente transmisión del programa Ventaneando se difundieron las presuntas charlas que Laguna sostuvo sobre el controversial tema, en las cuales aparentemente planea obtener una suma de dinero a cambio de no hablar de la delicada situación.

"Lo mejor para mí es extorsionar a esta p... familia de mierd..., eso es lo que es mejor para mí, y que me den dinero poco antes de que saque un video donde refundan en la cárcel a ese maldito pederasta. Eso es lo mejor para mí”, dice la voz que presumiblemente es de Laguna. De esta manera, es que se dice que Mayela estaba planeando un escándalo mediático contra la familia de su famosa expareja.

Y es que como se sabe, la empresaria mexicana actualmente está en disputa por el reconocimiento de paternidad de su hijo menor Apolo, pues Luis Enrique señaló que no era su hijo. "Lo único que vale ahora haciendo estas cosas es que haga un escándalo mediático cab... y tengo el apoyo de un chin... de feministas, y lo voy a quemar muy, muy culer..., como nunca en su vida se imaginó. Así como nunca en mi vida me imaginé que me hiciera este daño, así, así le voy a hacer", se escuchó en otro audio emitido por la emisión de espectáculos.

Finalmente, también se mostró un audio en el que Mayela estalla contra Alejandra Guzmán, con respecto a las nulas regalías que le dio a su hermano por permitir que su nombre aparezca en su serie biográfica. "Luego también le digo a Huicho que es muy pendej*, porque esta la serie de La Guzmán donde sale más Luis Enrique que ella, y lo ponen más a Luis Enrique que ella toda la pinch* serie, y no ganó un peso de eso, Alejandra no le da ni un centavo, ahí sí está mal…".

Supuestamente, Luis Enrique prefirió no pedir recursos para no tener problemas con Ale: "Me dijo '¿cómo crees que le voy a hacer eso a mi hermana?’, (le dije) 'pues pídele el dinero, está tu nombre en Amazon güey', y sale como un pobre güey, o sea si sale que ayuda a la familia cabr..., pero como el nini", se escucha decir a la supuesta Laguna. Hasta el momento la expareja de Luis Enrique Guzmán no se ha pronunciado al respecto de este señalamiento en su contra, aunque se espera que en breve aclare esta nueva polémica que protagoniza.

