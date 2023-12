Julia Roberts, devastada, se pronuncia a muerte de su ex, Matthew Perry: "Es desgarrador"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida actriz estadounidense, Julia Roberts, recientemente brindó una entrevista en la que finalmente abrió su corazón y habla de la lamentable muerte de su expareja, el reconocido y muy querido actor de comedia, Matthew Perry, a poco más de un mes de este deceso, mostrándose profundamente devastada, señalando que el enterarse de esto fue "desgarrador".

Fue hace poco más de un mes, el pasado sábado 28 de octubre, cuando se anunció que el reconocido y querido intérprete de 'Chandler Bing', desgraciadamente perdió la vida los 54 años de edad a causa de un ahogamiento en uno de los jacuzzis ubicados en su edificio de departamentos en Los Ángeles, California, aunque su autopsia aún no ha sido revelada y hay rumores que señalan que sería a causa de una sobredosis.

Y ahora, este lunes 4 de diciembre, la actriz de Quédate A Mi Lado finalmente se pronuncio a esta perdida, señalando que sí fue algo muy duro de saber, señalando que: "El fallecimiento repentino de alguien tan joven es desgarrador. Creo que, ya sabes, nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de manera positiva lo mejor que podamos", visiblemente conmovida por lo sucedido.

Julia y Matthew en Friends. Internet

Cabe recordar que Roberts salió con el famoso actor de Friends ente el año de 1995 a 1996, incluso este en su libro, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, reveló que le envió a Roberts tres docenas de rosas cuando se enteró que estaría de invitada en la serie y que "su respuesta fue que si le explicaba adecuadamente la física cuántica, aceptaría estar en el programa. Al día siguiente, le envié un artículo sobre la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre y el entrelazamiento, y sólo una parte era metafórica", dando así pasó a su relación que siguió por una serie de faxes.

Pero, después de casi un año de romance, fue el mismo actor de Loco e Impulsivo Amor el que decidió terminar con ella, a causa de las adicciones que enfrentaba, señalando que se sentía insuficiente para ella, declarando que: "Estaba constantemente seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era lo suficientemente. Nunca podría ser suficiente; Estaba destrozado, doblado, no era digno de ser amado. Entonces, en lugar de afrontar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts".

Matthew con Julia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui