Karol Sevilla asiste al concierto de RBD junto a Mario Bautista, ¿son novios?

Ciudad de México.- Tras confirmar su ruptura con Emilio Osorio, Karol Sevilla no ha dejado de estar en el ojo del huracán ya que han surgido varias especulaciones acerca de los motivos que los orillaron a tomar esa decisión luego de más de dos años de estar juntos, pero ahora al parecer ambos están intentando darse una nueva oportunidad en el amor con otras parejas.

El 'Halcón' ya gritó por todo lo alto que Leslie Gallardo es su nueva novia, mientras que la actriz de Disney parece estar haciendo lo propio con Mario Bautista, pues aunque no lo ha reconocido han sido captados en los últimos días muy unidos, lo cual ha levantado sospechas y emocionado a sus fans que aseguran se ven muy bien juntos.

Primero la revista People en Español los fotografió en un restaurante de la Ciudad de México muy contentos, pues lucían sonrientes y el cantante le decía algunas cosas al oído, mientras que este fin de semana acudieron al concierto de RBD, lo cual para muchos es la prueba de que estarían intentando algo más allá de la amistad.

Se encienden las sospechas de posible romance entre Mario Bautista y Karol Sevilla | Crédito People Español

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de Soy Luna compartió algunos momentos del evento, entre ellos que pudo encontrarse con algunos miembros de la agrupación como Maite Perroni y en el clip también aparece Bautista, mientras que Berth Oh subió una historia en la que escribió viva el amor y acto seguido aparece la pareja de famosos disfrutando del concierto.

Karol Sevilla sigue saliendo con Mario Bautista | Instagram @karolsevillaofc

¿Mario Bautista es el nuevo galán de Karol Sevilla?

Aunque ninguno de los dos ha confirmado que estén en una relación, Karol Sevilla ya fue cuestionada por la prensa y no lo negó: "Estoy rojísima, me puse rubor demás no voy a decir nada al respecto… Lo quiero mucho y nos debíamos un vino desde hace tiempo, somos preciosos los dos y bueno somos del pueblo y para el pueblo", respondió entre risas.

Sin embargo, también cabe destacar que Karol tiene años de conocer a Mario Bautista, han compartido proyectos y como hasta ahora no existen pruebas contundentes de que exista alguna relación, también es posible que los fans estén confundiendo su amistad por la situación que enfrenta la actriz.

Fuente: Tribuna