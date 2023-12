¿Luis Miguel estaría enfermo? Fan dispara las alarmas tras su concierto en Aguscalientes

Comparta este artículo

Aguascalientes, Aguascalientes.- El famoso y reconocido cantante nacionalizado mexicano, Luis Miguel, acaba de volver al centro del ojo público y acaparar los reflectores después de haber presentado su esperado concierto en Aguascalientes hace un par de días, debido a un fan disparó las alarmas de preocupación sobre el cantante en entrevista con Sale el Sol, debido a que señaló que este se calló olvidando dónde estaba, ¿acaso estaría enfermo?

El famoso y reconocido creador de temas como Hasta Qué Me Olvides y La Incondicional tiene casi cuatro meses inmerso en su gira de conciertos que lo ha llevado a recorrer una gran parte de Latinoamérica y de Estados Unidos, siendo el centro del mundo del espectáculo, acaparando titulares por cada paso que da, desde los supuestos dobles que usa para no subir al escenario, enfermedades y polémicas familiares.

En esta ocasión, durante el último concierto que brindó, que fue el pasado sábado 2 de diciembre en el Estadio Victoria, ubicado en la localidad de Aguascalientes, Aguascalientes, varios de sus seguidores se mostraron con sentimientos encontrados hacía el denominado 'Sol de México', debido a que tras el show brindado varios de los asistentes se tomaron un momento para dar declaraciones a los medios de comunicación presentes.

Luis Miguel. Internet

Uno de estos medios fue Imagen TV, pues sus reporteros no dudaron en abordar a aquellos asistentes que iban saliendo, entre ellos una pareja que se quejó un poco del concierto, pues la mujer declaró: "Estuvo padre, pero cómo que sí le faltó más, más canciones viejitas, más tiempo y cómo que más interactuar con el público", mientras que su acompañante hizo una declaración más polémica: "No dice nada, se quedó callado, cómo que se le olvidó dónde estaba".

Aunque el hombre no ha señalado que lo considere que este enfermó o padezca algo, dicha frase resaltó porque podría hacer alusión a que sobre el escenario se habría confundido y no entendería que estaría pasando en el presente, sin embargo, en esta situación el fan se refería a que este prefirió no saludar a sus miles de espectadores para no equivocarse al aire y dar el nombre equivocado de ciudad.

