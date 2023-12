Michael B. Jordan, actor de 'Creed', sufre un aparatoso choque con su Ferrari en Hollywood

Comparta este artículo

Los Ángeles, California, Estados Unidos.- El reconocido actor de Hollywood, Michael B. Jordan, se vio envuelto en un accidente automovilístico el pasado sábado en Los Ángeles, cuando estrelló su lujoso Ferrari contra un vehículo KIA Niro estacionado. El incidente, reportado por el portal TMZ, ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche.

Según la información proporcionada, la policía de Los Ángeles llegó al lugar del accidente y, tras evaluar la situación, no encontró indicios de que el actor estuviera bajo la influencia de drogas o alcohol. A pesar de esto, no se realizaron pruebas de sobriedad en el momento. Se le cuestionó a Jordan sobre las circunstancias del choque, pero no se obtuvo una respuesta clara. No obstante, se le solicitó que completara un informe policial detallando los hechos.

Afortunadamente, el informe señala que el impacto solo resultó en daños materiales para ambos vehículos, sin heridos aparentes. Tanto el Ferrari de Michael B. Jordan como el KIA Niro sufrieron afectaciones, y una de las imágenes del accidente compartidas en redes sociales muestra cómo una llanta con su rin se desprendió del lujoso deportivo del actor.

La situación podría haber sido mucho más grave, pero afortunadamente, según los informes, no había ninguna persona dentro del vehículo estacionado en el momento del choque. El actor, conocido por su papel en la película Creed, salió ileso del accidente.

En cuanto a la propiedad del automóvil accidentado, TMZ respalda la información con una fotografía de 2021 en la que se observa a Michael B. Jordan alejándose de su Ferrari. Aunque el impacto causó daños visibles en ambos vehículos, el actor parece estar bien físicamente.

Por el momento, no se han revelado más detalles sobre las circunstancias específicas que llevaron al accidente. La atención se centra en los daños materiales y en la pronta recuperación del actor, quien ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento en la pantalla grande.

Fuente: Tribuna