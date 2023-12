¿Qué le pasó a Jezzini? Famoso tiktoker aparece con el rostro desfigurado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El influencer Jezzini se volvió tendencia en la red social X por una peculiar razón. Y es que los usuarios no pararon de hacerle burla a través de chistosas imágenes, videos y textos. ¿Por qué? El tiktoker mexicano publicó una imagen en la que su rostro lucía irreconocible. Las historias que Jezzini comparte en Internet con gran simpatía siempre sacan varias sonrisas a los internautas y esta vez no fue la excepción. Hace unas horas, publicó un video, no sin antes decir: "Te voy a enseñar, pero por favor no me juzgues", lo cual, obviamente fue ignorado por sus seguidores que de inmediato volcaron comentarios graciosos acerca de la apariencia del joven, quien se mostró ante cámaras con los ojos completamente hinchados y la piel enrojecida.

El muchacho, que a menudo se ve envuelto en situaciones embarazosas y pequeñas tragedias, explicó que la inflamación respondía a estar boca abajo por mucho tiempo mientras una señora le realizaba un masaje. Él atribuyó tal reacción en sus párpados al efecto de la gravedad. Así fue como inició la semana el famoso creador de contenido.

Yo me levanté de la cama de masajes y sentí tantita presión en los ojos. Y me dijo (la masajita): 'No te veas al espejo'. Y yo obvio me vi al espejo", relató.

Como acostumbra, Jezzini no se entristeció por lo ocurrido y, por el contrario, aprovechó para verle el lado gracioso. "¿Quién tiene más inflación? ¿Un país latinoamericano o mis ojos", "Me quiero tomar una foto y mandársela a mi ex y decirle: 'Llorando por ti, mi amor'", fueron algunas de las bromas que dijo en el breve clip en TikTok. Algunos usuarios también tomaron con humor el estado del tamaulipeco, pero otros se preocuparon y no dudaron en advertirle que quizás se trataba de una alergia.

Jezzini, mi mamá es masajista y eso no es normal. Quizás algún producto te dio alergia", le comentaron.

Luego de hacerse viral, la estrella de Internet publicó un update. Gracias a un antifaz de hielo que usó sobre su piel, sus ojos se veían menos inflamados. Aunque la rojez continuaba sin irse del todo, esta coloración se debía a la exposición de la piel contra el frío. Finalmente, dijo: "Nunca sean un meme nacional. Me habló mi crush sólo para decirme: 'Se ven horribles tus ojos'".

Jezzini en TikTok con antifaz de hielo

Fuente: Tribuna y TikTok