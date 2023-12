Reportero de 'Chisme No Like' habría golpeado a Alejandra Guzmán, según 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y muy querida cantante del rock, Alejandra Guzmán, se encuentre en medio del escándalo, debido a que después de que estallara contra la prensa y agrediera a uno de los miembros, en Venga la Alegría dieron la teoría de esta reacción, señalando que el reportero de Chisme No Like de manera accidental habría invadido mucho su espacio personal y le habría golpeado el rostro sin querer.

Fue la mañana del pasado domingo 3 de diciembre que la reconocida cantante se instaló en el centro del escándalo, debido a que en su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM), varios reporteros al verla se lanzaron sobre ella para cuestionarle sobre el citatorio que le pondrían las autoridades para hablar sobre la paternidad de su hermano, Luis Enrique Guzmán, que ha negado tenga con el menor de edad, Apolo.

Como se sabe, el hermano de la intérprete de Reina de Corazones, hace un par de meses lanzó un comunicado en el que afirmó que se realizó una prueba de paternidad con el hijo que nació de su relación con Mayela Laguna, y que esta salió negativa. Tras este hecho, la familia se ha visto envuelta en una serie de escándalos al respecto, por lo que reporteros al tener la oportunidad no dudaron en cuestionarle a Alejandra sobre los avances en este tema.

Alejandra Guzmán. Internet

Pero, en vez de responder, la hija de Silvia Pinal evadió al pregunta y se quedó callada mientras avanzaba, armando tremendo zafarrancho, pues de un momento a otro comenzó a correr buscando escapar de la prensa, quienes seguían detrás de ella con las preguntas sobre el tema, y de un momento a otro, la cantante gritando "Ya, me vale mad...", manoteó a un reportero de Chisme No Like, causando que su equipo de trabajo cayera al suelo.

Y aunque la creadora de temas como Yo Te Esperaba no ha salido a decir anda al respecto, recientemente en el matutino de TV Azteca, Flor Rubio y Ricardo Casares señalaron que no justifican las acciones, pero que hubo un detalle que la haría explotar así y es el hecho de que precisamente ese mismo reportero momentos antes había invadido tanto el espacio personal de la madre de Frida Sofía que por accidente con su cámara habría golpeado el rostro de Alejandra, incluso destacaron que con el resto de los presentes no se porto así y fue directamente con esa persona.

Fuente: Tribuna del Yaqui