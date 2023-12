Televisa de luto: Este habría sido el último deseo que la primera actriz, Queta Lavat jamás pudo cumplir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el mundo de la farándula recibió un duro golpe, debido a que la querida primera actriz, Queta Lavat perdió la vida. Al igual que Ignacio López Tarso, dicha histrionista cuenta con una de las trayectorias profesionales más largas de la historia de México, así como también, logró permanecer bajo el cobijo de Televisa por más de 60 años, tiempo en el que apareció en melodramas como Corazón Salvaje, Clase 406 y Qué pobres tan ricos.

Si bien, en las más de siete décadas que la histrionista se mantuvo activa en el mundo de la farándula, logró hacer realidad diversos sueños, la realidad es que hubo uno que jamás pudo lograr, el cual llegó a mencionar frente a los conductores del programa matutino de la televisora de San Ángel, Hoy. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces no dejes de leer porque en las siguientes líneas te enteras.

Como se mencionó anteriormente, Queta Lavat es una de las actrices con más trayectoria que ha cruzado por los pasillos de Televisa. Su carrera podría compararse únicamente con estrellas de Ignacio López Tarso, Silvia Pinal y Ana Martín, quienes también aparecieron en diversas producciones de la empresa de los Azcárraga. Sus novelas más recordadas fueron Un paso al abismo, Pobre señorita Limantour, Corazones al límite, Amor de Barrio, entre muchas otras.

Pero Lavat tenía una meta propia que se impuso luego de cumplir 92 años, hecho que confesó frente a las cámaras de Hoy en el 2020, cuando acudió como invitada especial. Resulta ser que la famosa decidió hasta que año iba a vivir, ¡así como lo lees! Si bien, absolutamente nadie sabe cuándo será el día en que morir�� o en qué circunstancias lo hará, parece ser que Queta sí tenía una idea muy concreta sobre esto.

Según lo dicho por la famosa, ella esperaba morir hasta los 100 años ¿la razón? Desde su perspectiva, una persona común aún puede mantenerse activa en dicha edad, por lo que no habría ningún problema si se mantenía viva hasta concretar su centena; sin embargo, no esperaba vivir mucho más que esto, puesto luego de ello necesitaría la ayuda de los demás y le desagradaba la idea de no poder moverse por sus propios medios.

“Ya pensé, ya decidí y lo comenté con mis hijos, solo les voy a durar hasta los 100 años y si Dios quiere, voy a cumplir mi promesa, porque a los 100 aún es independiente la persona, ya más viejita ya no, entonces yo hasta que pueda moverme sola”, declaró la famosa

Este deseo parece ser exactamente el mismo que el protagonista de Macario, Ignacio López Tarso, hecho que llegó a mencionar antes de morir y es que, cada persona que conocía al primer actor mencionaba que su anhelo era llega a la edad de 100 años, pero como ya todos saben, el histrión de Días de Otoño se quedó a tan solo 2 años de cumplir su meta, casi de manera similar a lo ocurrido con la querida actriz Queta Lavar.

