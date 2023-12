Wendy Guevara vio los zarpazos que le tiró Sergio Mayer en 'LCDLFM' y así reaccionó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A meses de que La Casa de los Famosos México llegó a su fin, la ganadora Wendy Guevara ya se enteró de todos los zarpazos que lanzó a sus espaldas Sergio Mayer, a pesar de que siempre se pregonaron lealtad y amistad por ser parte del famoso 'Team Infierno', así que dio su opinión al respecto.

Fue a través de una entrevista con Yordi Rosado, donde la líder de 'Las Perdidas' confesó que está al tanto de todo lo que se dijo, lo cual en su momento le sorprendió ya que confiesa que no se esperaba que intentaran conspiran en su contra para bajarle el changarro, pues aseguraban que la producción la llevó con el plan de que ganará una trans.

Vi varias cosas, sales ves cosas y dices p…ta madre, qué onda c…leros, yo los amaba en ese momento", comentó.

Esto opina Wendy Guevara de los comentarios del 'Tata'

La famosa recuerda que dijo que hablaría de los comentarios de Mayer en un en vivo, razón por la que el actor de inmediato se comunicó con ella para ofrecerle disculpas: "Me mandó un mensaje Sergio y me dice, a ver c…lera perdóname, te hice sentir mal por eso comentario que dije discúlpame, ya no hagas pedo".

Wendy Guevara ayudó a que Sergio Mayer se convirtiera en el 'Rey del TikTok' | Imagen especial

De igual forma, la influencer destacó que su triunfo en reality comprobó la fuerza que tienen actualmente las redes sociales, por lo que no deberían menospreciarlas ya que a pesar de que algunos de sus compañeros tenían más trayectoria ella terminó arrastrándolos a todos: "Todos sabemos que las redes sociales se han chin…ado a la televisión, obvio".

No obstante, Wendy Guevara destaca que todo lo que sucedió en las grabaciones ahí quedó, por lo que todas las diferencias que pudieron tener las solucionaron y todos siguen siendo grandes amigos: "Era un juego lo que estábamos pasando allá adentro, yo dije no vale la pena pelearme por tonterías si aquí afuera nos llevamos muy bien, yo los quiero mucho a todos, para mí todos levantamos el evento juntos".

Además, destacó que pudo ayudar a todos a que saquen provecho de las redes sociales, así que desde entonces el creador de Solo Para Mujeres no ha parado de compartir contenido, a través de en vivos y divertidos videos en la plataforma de TikTok, misma situación con el resto de los chicos del 'Team Infierno'.

Fuente: Tribuna