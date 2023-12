Conductora de Televisa hunde a Pati Chapoy y exhibe malos tratos que sufrió en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora de Televisa, quien estuvo trabajando durante 9 años en Ventaneando, sorprendió a todos sus seguidores debido a que en una reciente entrevista habló de los malos tratos que Pati Chapoy ejerció en su contra cuando estaban trabajando juntas en TV Azteca. Se trata de Aurora Valle, quien actualmente forma parte de las filas de San Ángel conduciendo el exitoso programa de entrevistas Confesiones.

La reconocida periodista comenzó su carrera trabajando en Televisa Guadalajara hasta que decidió dejar la provincia y venir a la CDMX, donde Pati le dio su primera oportunidad de trabajar en la empresa del Ajusco. Empezó siendo jefa de información en reemplazo de Mónica Garza, pero con el tiempo logró hacerse de un lugar en el elenco del programa Ventaneando, hasta su salida en el 2006.

Recientemente, la jalisciense compartió en una entrevista con Inés Moreno que decidió abandonar la emisión de espectáculos del Canal Azteca Uno porque no recibió el mejor trato. "Va sonar muy mam... pero yo fui una gran aportación para Pati, porque yo ya llegué sabiendo", dijo sobre sus inicios en Ventaneando. Sobre la dinámica que había entre el elenco, 'La Boris' explicó: "Éramos dos equipos, Pati y Mónica Garza y en el otro Pedro, Daniel y yo, estábamos divididos".

En Azteca estuve 9 años y tengo un solo amigo que fue Pedro Sola", reconoció.

Aurora comentó que aunque le tiene gran cariño a Ventaneando, no se explica porqué todos los conductores cambiaron sus actitudes con ella de un día para otro. "Lo peor es cuando te subes al barco para quedar bien con la jefa y el jefe", expresó al recordar que luego de que ella saliera de Azteca, todos hablaron mal de ella. "Yo sé quiénes, si creen que no lo sé, sí lo sé, la pasé muy mal pero me esperaban cosas mejores".

La conductora del Canal Tlnovelas relató que cuando se convirtió en madre, todo empeoró pues ella quería pasar más tiempo con su hija, lo cual no le gustó a varias personas. Además, relató que Pati le puso "una gritiza" sin motivo y fue ahí que decidió abandonar el proyecto: "Yo no crecí en un ambiente de gritos ni de terrorismo. Después de 9 años, me fui, haber seguido, hubiera sido indigno, yo no me merecía eso", recordó.

Finalmente, Aurora Valle siguió trabajando en el Ajusco durante un poco de tiempo, hasta que finalmente decidió sumarse al talento de Televisa: "Si trabajas en un ambiente donde estás del nabo, pues acabas haciendo lo que yo, y te vas, que no está bien porque hay algo que se llama 'mobbing laboral' (acoso laboral), que es que te están presionando y te fastidian tanto, hasta que te vas y no hay liquidación, mi error fue no haber negociado".

