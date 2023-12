Divorciado y sin trabajo: Tras veto en TV Azteca, corren a actor de novela de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien permaneció 25 años fuera de Televisa y que estuvo vetado en TV Azteca, apareció ante la prensa hace algunas horas y compartió que ha perdido trabajos por una reciente polémica en la que estuvo involucrado. Se trata de Héctor Soberón, quien hizo un balance sobre el difícil año 2023 que enfrentó, pues vivió de todo, como la muerte de su padre e incluso un divorcio.

El villano y protagonista comenzó su carrera en la empresa de San Ángel actuando en melodramas como Muchachitas (1991-1992), Mágica Juventud (1992-1993), María la del Barrio (1995-1996) y Mi pequeña traviesa (1997-1998), en este último conoció a su exesposa Michelle Vieth, quien lo acusó de filtrar un video íntima de ella. Poco después emigró a las filas del Ajusco, donde protagonizó Marea brava (1999), El amor no es como lo pintan (2000-2001) y Como en el cine (2002).

Mientras estaba en esta nueva televisora, Héctor relató que Televisa lo vetó por su 'traición': "Me dijeron 'Si te quieres ir vete, lo que te van a pagar no te lo vamos a dar nunca'. Y no fue que me haya ido por mucho dinero sino que simplemente me gustó el trato". En 2017 realizó su último melodrama para Azteca Uno, luego lo vetaron y Soberón acabó trabajando como salvavidas en un parque acuático de Estados Unidos.

Crédito: Internet

Afortunadamente, este 2023 el histrión logró volver a San Ángel luego de 25 años desaparecido y confirmó que lo invitaron a participar en Golpe de Suerte, sin embargo, hace unos días trascendió que lo recortaron del elenco: "Se cayó, creo que la locación y el personaje, pero ahí sigo, ahí sigo (esperando una oportunidad), de repente me hablaron y me dijeron 'oye ya no vas a hacer el personaje', creo que ya lo quitaron, eran nada más cinco capítulos, con Nicandro Díaz", dijo él.

Y aunque aseguró que le volverían a llamar para realizar otra novela donde su personaje tenga más peso, el fin de semana pasado Héctor admitió que el reciente escándalo por paternidad le ha costado proyectos: "Cada quien en su conciencia quedará todo lo que ha dicho, la presunción de inocencia en México no existe, eso sí se los puedo decir, y solamente han litigado en prensa, en lugar de litigarlo bien como se debe de hacer, ha habido muchas irregularidades; me ha afectado en mi persona, en mi economía, me ha afectado en mi familia".

Asimismo, Soberón confesó que este año fue sumamente complicado para él pues no solo está desempleado sino que además vivió momentos muy duros a nivel personal: "Híjole... este año es muy atípico, comencé con la pérdida de mi papá en enero, luego tuvimos algo muy difícil con mi mamá y cierro casi con broche de oro con el divorcio, pero, al final del día bien, estoy viviendo en México, estamos tranquilos, hay que ver para adelante", dijo el intérprete.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz