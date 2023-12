Eduin Caz lanza importante anuncio a sus fans en Instagram, ¿regresa Grupo Firme?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eduin Caz reapareció en su cuenta de Instagram con una importante noticia para sus fanáticos, pues luego de que el pasado 30 de julio anunciara que Grupo Firme tomaría un descanso indefinido para atender algunos asuntos y pasar más tiempo con su familia, pues tras varias giras había descuidado su vida personal, ahora el líder de la agrupación advirtió que viene nueva música.

Sin duda, los admiradores del tijuanense añoran su regreso a los escenarios, pero mientras eso ocurre se han dedicado a grabar nuevos temas y colaboraciones que pronto saldrán a la luz con la intención de seguir deleitando al público, así que después de varias pistas el cantante confirmó su próximo lanzamiento.

Desde sus historias, el intérprete de El Tóxico y Qué Onda Perdida pidió atención, pues tan sólo en unos días presentará un nuevo tema con el que desea cerrar con broche de oro el 2023, por lo que se tienen grandes expectativas y aquí te compartimos algunos detalles de XL, nombre de lo que promete ser uno más de sus éxitos.

Grupo Firme se prepara para nuevos éxitos | Instagram @grupofirme

El próximo 8 de diciembre será el lanzamiento oficial a través de su canal de YouTube y todas las plataformas digitales, siendo este un importante proyecto que podría marcar el regreso de la agrupación y se trata de una canción de desamor, pues de acuerdo al adelanto que compartió habla de un hombre que está cansado de esperar por el amor de una mujer, quien asegura le quedó muy grande, así como le quedará grande el olvidar lo que tuvieron.

Tras este anuncio muchos fanáticos se emocionaron y comenzaron a especular que así como están por lanzar nueva música, Grupo Firme pronto podría anunciar una gira; sin embargo, este momento todavía podría tardar ya que Eduin Caz escribió hace unas semanas ante el cuestionamiento.

Gracias por sus mensajes créanme que los valoro mucho, pero NO regreso a los escenarios (aún), tranquilos, solo les daré música que estoy seguro les gustará, sí se extraña todo ese desmadre pero creo así estoy bien", escribió Caz en sus historias.

De este modo, el famoso dejó en claro que no es el fin de la agrupación ni tampoco se lanza como solista como algunos medios aseguraban, pero por ahora no tienen la intención de cargar con apretadas agendas ya que fue tan rápida la forma en que alcanzaron el éxito que no se tomaron ni un espacio y ahora que se han hecho de un lugar en la industria quieren hacerlo.

Fuente: Tribuna