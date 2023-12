Gerard Piqué sufre fuerte accidente y es hospitalizado de urgencia; esto es lo que se sabe

Comparta este artículo

Barcelona, España.- De nueva cuenta el reconocido y muy polémico exfutbolista español, Gerard Piqué, se encuentra acaparando titulares, pero en esta ocasión no es por Shakira y su eterna pelea, sino por el hecho de que sufrió un terrible accidente en su regreso a las canchas de futbol, motivo por el que tuvo que ser hospitalizado de urgencia, y hasta el momento esto es lo que se sabe de su actual estado de salud.

Como se sabe, en noviembre del 2022 después de que el Barcelona se enfrentó al Almería, el padre de Sasha y Milán, producto de su relación con la colombiana, anunció que después de varias décadas dedicándole su vida al futbol había llegado el momento de retirarse, pero, este retiro duró un año, pues para ayudar a su amigo, el popular streamer, Ibai Llanos, Gerard portó la camuiseta de la Kings League El Barrio, para jugar un partido benéfico que organiza el mencionado creador de contenido.

Durante este partido, el español en todo momento trató de lucirse y estuvo pendiente de las jugadas y el balón, siendo esto lo que precisamente ocasionó su accidente, pues en el video que ya es viral en redes sociales como X, antes conocida como Twitter, se puede ver a Piqué corriendo para alcanzar el balón, pero en vez de llegar, tropezó a unos cuantos centímetros de este cayendo al suelo de frente y rodando en una ocasión.

Ante este hecho, en las redes sociales las burlas al respecto no se hicieron esperar, con comentarios como que los habían perjudicados al no marcar penal, y que el arbitro debía de haber sacado tarjeta roja, a modo de sarcasmo, debido a que en su caída nada tuvo que ver un elemento de otro equipo ni del suyo, dado a que estaba completamente desmarcado y el resto de los jugadores estaban muy lejos de él.

Pero, poco después de estas burlas y comentarios, el streamer que organizó dicho partido, mediante sus redes sociales compartió que a través de un mensaje, el propio Piqué le informó que se fue directamente al hospital: "Estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar". Cabe mencionar que esto es lo único que se sabe del muso de temas como Monotonía y TQG, pero se espera que pronto se pronuncien para saber más de esta aparente fractura.

Fuente: Tribuna del Yaqui