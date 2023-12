¿Guerra de ex? Joey King responde a críticas de Jacob Elordi sobre 'Kissing Booth'

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La actriz Joey King, nominada al Emmy y protagonista de la trilogía de películas Kissing Booth, ha respondido a las recientes críticas de su exnovio y coprotagonista, Jacob Elordi. En declaraciones a Variety, King expresó su desacuerdo con las opiniones de Elordi, quien despreció las películas y cuestionó su calidad y relevancia universal.

Creo que es desafortunado que alguien se sienta así", declaró King, de 24 años, señalando que disfrutó haciendo las películas independientemente de las críticas. La actriz, conocida por su papel como Rochelle 'Elle' Evans en la trilogía romántica, compartió su perspectiva sobre la experiencia positiva que vivió durante el rodaje.

King y Elordi, quienes comenzaron a salir mientras filmaban la primera entrega en 2017, terminaron su relación en 2018. La actriz confirmó la separación en marzo de 2019. Elordi, en una entrevista reciente con GQ, expresó su insatisfacción con las películas y las describió como "ridículas" y "un escape".

'Kissing Booth'

A pesar de sus comentarios, Elordi intentó retractarse parcialmente en una entrevista con Variety el 17 de noviembre, expresando gratitud hacia todos los involucrados en las películas. El actor australiano, de 6 pies y 5 pulgadas, ha seguido una exitosa carrera con múltiples proyectos cinematográficos.

En cuanto a la respuesta de King, afirmó que se divirtió haciendo las películas y que no le importan las opiniones negativas. Actualmente, King presta su voz a Winifred 'Fred' Grant en la serie animada Hamster & Gretel. Por otro lado, Elordi continúa con su carrera cinematográfica y repetirá su papel en la tercera temporada de Euphoria.

El descontento de Elordi también afectó a Taylor Zakhar Pérez, quien interpretó a Marco Valentín Peña en Kissing Booth. Pérez expresó que considera lamentable la experiencia de Elordi en el set y destacó la importancia de las películas durante momentos difíciles para los espectadores.

Joey King se embarcará próximamente en nuevos proyectos, incluyendo su participación en la serie de Hulu We Were the Lucky Ones, basada en la novela de Georgia Hunter.

Fuente: Tribuna