Hozier anuncia un concierto en la Ciudad de México para 2024; mira aquí las fechas y detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El renombrado músico y multinstrumentista irlandés, Hozier, ha emocionado a sus seguidores en México al revelar que se presentará en el Pepsi Center WTC el 20 de febrero de 2024 como parte de su Unreal Unearth Tour. Este esperado concierto en la Ciudad de México se suma a la lista de fechas de la gira mundial en apoyo a su tercer álbum de estudio, Unreal Unearth.

Con un sonido distintivo que fusiona influencias que van desde el folk hasta el rock, Hozier ha conquistado al público con éxitos como Almost (Sweet Music), Movement, Cherry Wine, From Eden y Someone New. Su último álbum, Unreal Unearth, ha recibido aclamación tanto de la crítica como de los fanáticos, debutando en el puesto número 3 en la lista de álbumes Billboard 200.

La presentación en el Pepsi Center WTC promete ser una experiencia inolvidable, destacando la conexión única que Hozier establece con su audiencia a lo largo de sus más de diez años de carrera. El músico irlandés, acompañado por su talentosa banda, tiene previsto actuar ante más de un millón de personas en todo el mundo durante 2024, llevando su música cautivadora y enérgica a diversos escenarios.

La gira Unreal Unearth ha llevado a Hozier a recintos más grandes, permitiéndole compartir su arte con audiencias más extensas. A lo largo de 2023, ha tocado junto a su banda ante un total de 500 mil fans en todo el mundo. Este crecimiento en popularidad y la profundidad temática de su último álbum prometen una experiencia única para los asistentes al concierto en la CDMX.

La preventa de boletos para este emocionante concierto en el Pepsi Center WTC estará disponible a través de Citibanamex a partir del jueves 7 de diciembre a las 11 AM, hora local. Un día después, los boletos estarán a la venta en las taquillas del recinto y a través de www.ticketmaster.com.mx.

Fuente: Tribuna