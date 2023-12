Influencer Florencia Guillot se defiende tras ser criticada por Maryfer Centeno

Ciudad de México. - Aproximadamente un mes después de solicitar públicamente que se normalice el "grooming", la influencer Florencia Guillot ha regresado a las redes sociales para ofrecer una disculpa a México. Sin embargo, la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, no tardó en analizar el video y acusar a Guillot de falsedad.

Centeno, conocida también como perita en lenguaje corporal, señaló que las disculpas de la beauty blogger no parecían transparentes y sugirió que se percibía cierto enojo en sus palabras. Las críticas de Centeno generaron un nuevo episodio de polémica en las redes sociales.

Ante las acusaciones de falsedad y enojo, Guillot respondió con contundencia a Centeno, desafiando su experiencia en lenguaje corporal y sugiriendo que no puede entender completamente las intenciones humanas.

Me queda claro que eres una experta en el tema de lenguaje no verbal, pero creo que no sabes al 100% las intenciones de las personas", escribió Guillot en su defensa. Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para evitar una contra réplica de Centeno, quien refutó cada palabra de Guillot y afirmó que sus disculpas carecen de credibilidad.