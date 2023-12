Jamie Foxx habla sobre enfermedad que lo dejó inmóvil por seis meses

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El aclamado actor Jamie Foxx reveló detalles impactantes sobre una enfermedad que lo llevó a estar hospitalizado y completamente inmóvil durante seis meses. El ganador de los Critics Choice Awards por su trayectoria compartió la experiencia durante su discurso de agradecimiento en la ceremonia, donde expresó su gratitud por estar vivo y reflexionó sobre el impacto que tuvo en su perspectiva de la vida.

¿Saben? Es una locura... pero no podía hacer esto hace seis meses; en realidad no podía caminar", compartió Foxx mientras recibía el premio por su papel en The Burial, considerado su regreso triunfal por los críticos.

Jamie Foxx

El actor de 55 años no proporcionó detalles específicos sobre la enfermedad que lo afectó, pero admitió haber llegado al punto de no tener movimiento en sus extremidades. Agradeció a todos y expresó su aprecio por cada minuto de vida, revelando la dificultad que enfrentó durante su recuperación. "He pasado por algo, he pasado por algunas cosas. Y ahora valoro cada minuto. No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo porque es difícil cuando casi termina... cuando ves el túnel. Vi el túnel, no vi la luz", comentó Foxx.

El protagonista de películas como Django sin Cadenas y Ray destacó que esta experiencia transformadora cambió su perspectiva sobre la vida y le dio un nuevo respeto por su arte. Ahora, valora cada momento y disfruta las cosas que le brindan placer.

Tengo un nuevo respeto por la vida. Tengo un nuevo respeto por mi arte. Vi tantas películas y escuché tantas canciones tratando de pasar el tiempo... No renuncies a tu arte, hombre, no te rindas", enfatizó Foxx.

Es importante señalar que, además de su lucha contra esta enfermedad, Foxx enfrentó recientemente acusaciones de agresión sexual por parte de una mujer. El actor negó rotundamente las acusaciones de abuso, que supuestamente ocurrieron en un restaurante de Nueva York, y defendió su inocencia.

Fuente: Tribuna