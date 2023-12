Lana Del Rey desconcertada por el riguroso toque de queda en Glastonbury; esto sucedió

Estados Unidos.- Lana Del Rey, la icónica cantante, se encuentra en el ojo de la tormenta nuevamente, esta vez revelando su sorpresa por la estricta aplicación del toque de queda en el Festival de Glastonbury, que resultó en la interrupción abrupta de su actuación programada como cabeza de cartel.

En una reciente entrevista con el Sunday Times, Del Rey confesó su desconocimiento sobre la rigurosidad del toque de queda del evento, afirmando que aunque había escuchado sobre ellos, nunca imaginó que significara apagar las luces en plena actuación. Su presentación en Glastonbury se vio afectada cuando, 30 minutos después de la hora de inicio programada, el festival cortó la energía, dejando a la artista a oscuras mientras interpretaba Video Games.

A pesar de este giro inesperado, Del Rey intentó mantener la conexión con la audiencia, ofreciendo una actuación a capella respaldada por sus seguidores antes de ser escoltada fuera del escenario. La cantante admitió su confusión y expresó sus sentimientos al respecto:

No me sentí muy bien al respecto, pero estaba un poco confundida porque creo que nunca estuve en una posición en la que alguien dijera: 'Si no terminas para este momento, todo se apagará'