Medio hermano de Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, despotrica contra ella: "No la echo de menos"

Estados Unidos. - Navarone Garibaldi, medio hermano de Lisa Marie Presley, ha generado controversia al expresar abiertamente su falta de nostalgia por su difunta hermana en una reciente transmisión en vivo de Instagram. Garibaldi, de 36 años, hijo de Priscilla Presley y Marco Garibaldi, hizo comentarios sorprendentes sobre Lisa Marie, quien falleció a los 54 años hace 11 meses. Estas declaraciones se producen poco después de que el medio hermano reflexionara sobre la "surrealista" muerte de Presley y la elogiara por su papel como madre.

Durante la transmisión en vivo, Garibaldi afirmó: "No voy a mentir y decir que la echo de menos, pero sí que es extraño". Ante las críticas por sus comentarios, defendió su postura: "No hablé basura, todo lo que hice fue decir la verdad. Pero a veces me incita cuando la gente me hace preguntas y simplemente suelto lo primero que me viene a la mente".

Priscilla y su hijo

El hijo de Priscilla Presley también compartió detalles sobre la relación complicada con su hermana, especialmente cuando Lisa Marie consumía alcohol. Según Garibaldi, las interacciones eran destructivas, y las declaraciones de Presley durante esos momentos dificultaban la cercanía entre ellos.

Estos comentarios generaron diversas reacciones en las redes sociales. Cabe destacar que Garibaldi ya había reflexionado sobre la muerte de su hermana en una emotiva entrevista en febrero, elogiando a Riley Keough, la hija de Lisa Marie, por su papel en el cuidado de las hermanas gemelas.

Lisa Marie Presley falleció el 12 de enero de 2022 a los 54 años, víctima de una obstrucción del intestino delgado derivada de una cirugía bariátrica previa. El informe forense también reveló la presencia de opioides en su sangre. La polémica generada por los comentarios de Navarone Garibaldi ha agregado un nuevo capítulo a la historia de la complicada relación entre los miembros de la familia Presley.

Fuente: Tribuna