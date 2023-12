"Mentiroso": Laura León habla de Alejandro Gou y su salida de 'Lagunilla Mi Barrio'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar del éxito que ha tenido el musical Lagunilla Mi Barrio, Laura León decidió salir de manera repentina y su renuncia ha causado gran controversia, razón por la que la famosa cantante decidió romper el silencio para aclarar sus motivos, así como su relación con el productor Alejandro Gou, pues se dijo que habían quedado en malos términos.

Tras los señalamientos de "diva" que recibió luego de rechazar dicho proyecto, la llamada 'Tesorito' habló frente a las cámaras de Ventaneando y se dijo sumamente agradecida por la oportunidad de haber participado en la famosa puesta en escena: "Me enamore del teatro, del público y agradezco muchísimo esa oportunidad tan divina de verdad hacer teatro es maravilloso".

La cantante indico que decidió salir por lo demandante de la obra que le impedía atender otros asuntos, así que dijo que prefirió cerrar su ciclo para darle la bienvenida a nuevas aventuras: "Ya estaba dejando aparte muchos proyectos y dije bueno yo creo que ya llegó el momento", platicó León.

Lucía Méndez podría cubrir a Laura León en 'Lagunilla Mi Barrio' | Imagen especial

Al cuestionarle si es real que ya estaba tomando actitudes de diva, la intérprete de Dos Mujeres Un Camino fiel a su estilo bromeó con la situación al decir que no se le subieron los humos: "¿Quién se me subió tesoros? A esos no los quiero", pero Ricardo Manjarrez le dijo que el productor la había calificado así.

Por lo anterior, la rubia arremetió contra Gou: "Ay, Alexito, no seas mentiroso, desgraciado. Lo único que te pedí era el tesoro y no me lo quisiste dar", dijo entre risas y demostró que todo quedó bien con el productor y sus compañeros, pues no paro de agradecer las satisfacciones que obtuvo por su participación.

Revisa sus declaraciones desde el minuto 24:00

Laura León triunfa en los 90’s Pop Tour

'La Tesorito' decidió sumarse a la gira de la nostalgia con los 90’s Pop Tour, donde debutó el pasado fin de semana y se convirtió en la máxima estrella del show por todo el sazón que imprimió al concierto al cantar sus mejores éxitos, mismos que fueron coreados por los miles de asistentes, quienes la hicieron viral a través de videos de su participación con la que destacan que a sus 71 años prendió más la Arena Ciudad de México que algunos otros artistas o agrupaciones.

Fuente: Tribuna