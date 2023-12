Natalia Alcocer confirma separación con Michael Cohn, ¿se hace cargo de su hija?

Ciudad de México.- Natalia Alcocer confirma que ya terminó su relación con Michael Cohn, pues hace unas semanas te informamos que protagonizaron una fuerte discusión frente a sus hijas, misma que transmitieron a través de redes sociales exponiendo sus problemas, pues mientras él la acusaba de no permitirle llevarse a su pequeña y de ser una mujer conflictiva, ella dijo estar cansada de agresiones psicológicas y de que sus familiares estuvieran filtrando información.

Ahora, la famosa conductora habló para las cámaras del programa De Primera Mano, donde confesó que a pesar de que se estaba dando otra oportunidad con el modelo no puede pasar por alto lo que hizo, así que prefiere estar sola por salud mental, dado que enfrenta muchos problemas como para seguir sumando constantes conflictos.

El papá de mi hija, Michael. No estuvo bien, no justifico lo que hizo. Si no funcionamos como pareja, pero como papás vamos a tener que ser papá el resto de nuestra vida", comentó.