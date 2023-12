"Quiere llamar la atención": Alessandra Rosaldo niega que su papá haya acosado a Elaine Haro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer lunes 4 de diciembre la familia Derbez realizó la presentación oficial de la nueva temporada de la serie De viaje con los Derbez, lugar en el que los reporteros interceptaron a Alessandra Rolsado y Eugenio Derbez para preguntarles su postura ante la denuncia que realizó la actriz Elaine Haro el pasado mes de noviembre, en contra de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de la actriz y cantante.

La joven estrella de Televisa señaló que una persona cercana a su equipo de trabajo la estuvo acosando e intimidando y aunque no reveló el nombre de su agresor, posteriormente trascendió que la persona señalada era ni más ni menos que el suegro de Eugenio. Durante la alfombra roja de la serie De viaje con los Derbez, fue que la pareja no se quedó callada y en primera instancia Alessandra salió en defensa del hombre que le dio la vida.

"Mis hermanas y yo estamos con mi papá al 100 por ciento, y lo único que te puedo decir es que siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención. Ahora no te quiero hablar yo de nada absolutamente concreto porque prefiero esperar, pero muy pronto vamos a tener algo que decir", dijo la integrante de Sentidos Opuestos. Asimismo, la artista de 52 años recalcó que esos señalamientos contra su padre son difamaciones.

Siempre en contra de la mentira, pero por eso vamos a esperar y, pues nada, el amor de nuestra familia y de las hijas a mi papá y a mi mamá está intacto".

Asimismo, Alessandro confesó que esta delicada acusación en contra de don Jaime no le quita el sueño, sin embargo, sí le duele que hablen mal de él: "¿Te digo una cosa?, estoy bien. O sea, claro que no está padre que estén hablando de tu papá, ni de tu mamá, de nadie, pero de alguna manera estoy acostumbrada, o sea, siempre se han dicho cosas alrededor de la familia, o que si Eugenio y yo estamos separados, o que si Vadhir, siempre se han dicho cosas, entonces no me sorprende, no es nada nuevo, no es la primera persona que trata de sacar provecho de la familia"

Por otro lado, el patriarca de la familia Derbez también fue cuestionado al respecto y él prefirió ser más hermético con la fuerte acusación que enfrenta su suegro, por lo que únicamente dijo: "Primero no es mi tema… y dos, no le quiero dar publicidad a la gente, pero no, nada más quieren hacer ruido donde no hay". Cabe mencionar que antes de estas declaraciones, Jaime Sánchez Rosaldo negó haber acosado a Elaine y pidió que se aclarara qué tipo de acoso supuestamente habría cometido en contra de la actriz.

No sé qué le sucedió, la verdad es que todavía no sé qué le pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobre todo a su mamá porque desgraciadamente la niña no tiene criterio, la que habla todo es la mamá... ¿Acoso como de quién? ¿De qué tipo? laboral, sexual. Tengo 81 años, imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años", dijo al respecto del delicado tema en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Fuente: Tribuna