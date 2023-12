¿Reconciliación? Aislinn Derbez impacta al confesar si ya regresó con Mauricio Ochmann

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida actriz mexicana, Aislinn Derbez, en una reciente entrevista para Imagen TV, acaba de lograr dejar a todos completamente impactados al sincerarse sobre su actual relación con su exesposo y padre de su hija, el famoso actor, Mauricio Ochmann, después de su reciente ruptura sentimental, declarando si es verdad que se reconciliaron y ya regresarían.

Como se sabe, hace unas cuantas semanas que el reconocido actor en una entrevista confirmó que regresó a la soltería, debido a que tenía poco que su relación con la guapa modelo, Paulina Burrola, llegó a su final, y aunque se negó a dar detalles de los sucedido y dar un motivo, sí expresó: "Así pasa. Las relaciones se terminan", dejando en claro que las cosas se dieron en los mejores términos.

Es por este motivo que cuando Aislinn se pronunció en la alfombra roja para presentar la nueva temporada de De Viaje con los Derbez, se le cuestionó que pensaba ante la posibilidad de una reconciliación, la joven respondió: "Pues, el amor siempre ahí está. En pareja, lo dudo mucho. La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita. Somos una súper buena familia, somos muy buenos amigos él y yo. Hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja, no".

Aislinn y Mauricio. Internet

Ante este hecho, la reconocida actriz dejó en claro que ella siente que las cosas con Ochmann están de la mejor manera y no es un error que sean amigos, pidiendo al público que dejen de lado los prejuicios y se haga normal ser amigo de un ex: "Debería ser normalizado que se llevaran bien los ex. Cuando estás con una pareja, lo amas muchísimo, y si es amor real, no tendría por qué convertirse en odio o en nunca hablarse".

Finalmente, después de que en entrevista con Maxine Woodside, Mauricio revelara: "Voy a pasar Navidad en la nieve, en las montañas, en una cabaña en California, y voy a estar con mis hijas y con las mamás de mis hijas", Aislinn confirmó que sí estaría al lado de Lorenza y su madre, María José del Valle Prieto, declarando: "Kai sí pidió de regalo de Navidad que estuviéramos los dos ahí con ella en la nieve y se lo vamos a cumplir".

Fuente: Tribuna del Yaqui