¿Se acabó el amor? Tras cancelar boda, Irina Baeva da noticia de romance con Gabriel Soto

Ciudad de México.- La famosa actriz Irina Baeva de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que en un reciente encuentro habló de su relación con Gabriel Soto y respondió al rumor de que siguen juntos solo porque tienen firmado un contrato. Como se recordará, en más de una ocasión han surgido especulaciones sobre una separación entre ambos artistas, sobre todo porque han aplazado en varias ocasiones su esperada boda.

Hace algunas semanas la villana de novelas de Televisa y el protagonista de Mi camino es amarte desataron rumores de una posible boda secreta luego de que el mexicano le dedicara un amoroso mensaje a través de las redes sociales y empleara la palabra "esposa". Sin embargo, durante la conferencia de prensa por el inicio de grabaciones del melodrama Juana la virgem, la originaria de Moscú aclaró que no han contraído nupcias.

(Gabriel) Dejó una felicitación en ruso, lo cual fue una gran sorpresa para mí, pero Google lo tradujo como esposa o algo así", explicó Baeva a los medios de comunicación.

Crédito: Instagram @irinabaeva

Posteriormente, la artista de 31 años aclaró que sigue soltera y disfrutando de su relación sentimental con el histrión de 48, aunque no descarta que en breve lleguen al altar. "Todo mundo dijo '¡ya se casaron en secreto y no nos contaron!', pero no, no fue así, como les dije hace rato, cuando nos casemos seguramente ustedes serán los primeros en saber", manifestó Irina. Sin embargo, aclaró que no están apurados para que llegue el gran día.

Esperemos que el próximo año encontremos un huequito en nuestra agenda para la boda tan esperada por todos ustedes chicos", declaró la también modelo rusa entre risas.

Y es que los fans de Soto y Baeva están desesperados por verlos casándose, pues se comprometieron desde 2021 y han ido posponiendo su boda mes con mes. El primer retraso fue por la pandemia de la Covid-19 y después por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y aunque han circulado rumores de que la pareja nunca llegará al altar y que incluso habían concluido su romance, el exesposo de Geraldine Bazán ha asegurado que sí se casarán, pero por ahora consideran que no es el momento oportuno.

En otros temas, los reporteros le preguntaron a Irina sobre qué pensaba de las opiniones de los internautas que aseguran que ella y Gabriel siguen juntos solo por contrato, pues tienen campañas juntos, y así respondió: "En nuestro caso es imposible, pero cada quién, nosotros sabemos nuestra realidad... pero nos conviene más, nos llueven (los contratos), pero uno vive su realidad y uno sabe cómo están las cosas", explicó.

Fuente: Tribuna