¿Son novios? Joaquín Bondoni besa a Nelson Carreras en plena premiación

Ciudad de México.- El exintegrante de La Academia, Nelson Carreras se encuentra triunfando en el mundo de la actuación y su trabajo está siendo reconocido, pues el pasado 29 de noviembre acudió a los Premios Metropolitanos de Teatro, también conocidos como 'Los Metro', donde ganó la categoría 'Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical', esto por la destacada participación que tuvo en Todo el Mundo Habla de Jamie, donde compartió créditos con Joaquín Bondoni.

¿Qué pasa entre Joaquín Bondoni y Nelson Carreras? Fue justo en ese evento donde una cámara captó el momento en el que nombran ganador al guatemalteco y en medio de la emoción por su triunfo protagonizaron un beso, lo cual comenzó a desatar especulaciones de que podría haber un romance entre ambos actores.

En las imágenes que circulan en TikTok se puede apreciar que Bondoni toma por sorpresa a Carreras y le planta un beso en la mejilla, el cual después deslizó hacia su boca dejando en shock al exacadémico, quien en respuesta le golpea el hombro por el atrevimiento que tuvo y se ríen de la situación, lo cual deja en evidencia que se tienen un gran cariño.

Cabe mencionar que desde que inició el 2023 comenzó a especularse que podrían estar saliendo como pareja, pues se dejaron ver juntos en varias ocasiones y eventos; sin embargo, era porque ya estaban preparando todo para el musical en el que trabajaron, aunque tras este beso se volvieron a encender los rumores.

Nelson Carreras rompe el silencio

A través de una entrevista difundida por 'Soy El Roger Mx', Nelson Carreras terminó con especulaciones y abordó los cuestionamientos acerca de ese polémico beso, mismo que no sabía que habían captado. Sin embargo, dejo en claro que entre ellos no hay más que una buena amistad, razón por la que a veces bromean.

Yo no me lo esperé, pero no dije que no jaja, fue muy chistoso, es un beso de amistad, no claro que no, no hay ni podría haber algo", aseguró el famoso.