Tras 8 años en TV Azteca, villana de novelas firma con Televisa y debuta en 'Hoy'

Ciudad de México.- El público del programa Hoy se encuentra en shock debido a que este martes 5 de diciembre una famosa exactriz de TV Azteca apareció en la emisión matutina como jueza del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Se trata de la reconocida Gabriela de la Garza, quien llegó al programa más famoso de Televisa para criticar a los participantes que bailaron sobre patines de cuatro ruedas, actividad en la que ella es experta.

La originaria de la CDMX se formó como actriz en el Centro de Formación Actoral (Cefac) de TV Azteca y debutó en los melodramas desde 2001 con Lo que es el amor. Después realizó otros como Amores, querer con alevosía, El país de las mujeres, Mirada de mujer: El regreso, Ángel, las alas del amor, Alma Legal, y más. Después realizó algunos proyectos en Telemundo y plataformas de streaming.

Mientras que a inicios de este 2023 Gaby firmó su primer contrato en la empresa de San Ángel para integrar al elenco del melodrama Vencer la culpa donde compartió créditos con artistas como Claudia Martín, Ingrid Martz, María Sorté, Carlos Ferro, Matías Novoa, Juan Carlos Barreto y Gabriel Soto. Durante la mañana de hoy martes 5 de diciembre, la actriz apareció nuevamente en Hoy pero no para promocionar alguno de sus proyectos.

Como se adelantó al inicio de esta nota, De la Garza debutó como jueza de Las Estrellas Bailan en Hoy al lado Andrea Legarreta, Emma Pulido, y demás jurado. La intérprete de 47 años tuvo que calificar a la pareja conformada por Luja y Briggitte, quienes fueron de los pocos que aceptaron volverse 'rollers' para esta semana de retos. Aunque la presentación no fue la mejor, los jóvenes artistas recibieron felicitaciones por su trabajo.

Gabriela de la Garza, quien practica este tipo de baile y forma parte del grupo Bliss on Wheels, mencionó orgullosa: "Déjenme decirles que lo que acaban de hacer es bien difícil, sobre todo porque tuvieron bien poquitos ensayos, bailar sobre ruedas es un reto enorme porque hay que vencer miedos, lo hicieron increíble", dijo la villana de la serie Monarca. No obstante, Andy Legarreta y demás jurado no coincidió y consideraron que era evidente que su baile no fue realmente bueno.

