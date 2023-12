Tras hospitalización de urgencia, amputan pierna de padre de Britney Spears, James Parnell

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de haber sido hospitalizado de urgencia por una aparente infección severa en una de sus rodillas, el polémico exmánager, James Parnell, que también es el padre de la reconocida y famosa cantante del pop, Britney Spears, lamentablemente habría tenido que ser sometido a cirugía para amputar su pierna, a causa de la antes mencionada enfermedad que ya lo ha tenido grave en otras ocasiones.

Como se recordará, en el mes de agosto del año en curso, el medio TMZ reveló los problemas de salud del padre de la intérprete de Toxic, asegurando que el reemplazo de rodilla que tuvo hace 16 años atrás era lo que estaba mal, mencionando que el metal por el que se reemplazó el hueso ha ocasionado que desarrolle una terrible infección que sigue sin poder controlarse, afirmando que el 25 de agosto fue operado para limpiar el área afectada.

Pero, tal parece que no surtió efecto dicha intervención, debido a que el pasado 6 de octubre volvió a salir la noticia de que el padre de la intérprete de Ooops I Did It Again, una vez más tuvo que ser hospitalizado y que tenía varias semanas, debido a que contrajo una severa infección que lo tiene en un estado muy grave, según los informes que dieron en su momento varios medios estadounidenses, afirmaron que la salud de James está empeorando y deberían tomar acciones severas.

Y ahora, después de dos meses de este último informe, este martes 5 de diciembre ha corrido la información de que aparentemente la salud del hombre de 71 años no sucedió y desgraciadamente los médicos de este tuvieron que tomar la decisión de amputar su pierna, a causa de una presunta infección bacteriana severa, pues aunque usualmente son tratadas con antibiótico, en este caso no surgieron mucho efecto y escaló.

Cabe mencionar que hasta este momento, ninguna de las dos hospitalizaciones y esta aparente amputación no han sido confirmadas, ni por el Parnell o por la denominada 'Princesa del Pop', por lo que todo sigue permaneciendo en calidad de puras especulaciones, sin embargo, se espera que pronto alguien de la familia o él mismo afectado salga para hablar con respecto a esta preocupante situación.

