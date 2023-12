Afamado músico es acusado de abusar brutalmente de una menor; la violentaría en manada

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En días recientes, un gran escándalo explotó en la industria de la farándula de Estados Unidos, en el que un afamado músico fue acusado de haber abusado de, por lo menos, cuatro mujeres en el pasado. La última de ellas, asegura que la estrella la habría drogado, para posteriormente violentarla con otros tres sujetos, cuando ésta tenía 17 años de edad. La agraviada reveló que, a partir de entonces ha sufrido de estrés postraumático y de diversas complicaciones con sus relaciones.

El acusado es Sean Diddy, quien desde finales del pasado mes de noviembre fue acusado de mantener relaciones íntimas con dos féminas, cuando ellas se encontraban bajo los efectos del alcohol. Luego de dicha acusación, se sumó una tercera y para la mañana de este miércoles, 6 de diciembre, el medio de farándula norteamericano, Page Six reveló un escabroso informe de una cuarta acusación, en el que una mujer, de 34 años, cuyo nombre se mantiene como anónimo filtró cómo fue violentada por el rapero y otros dos sujetos.

La información fue obtenida por el medio neo yorquino por medio de archivos de la Corte, en el que la víctima, identificada con el sobrenombre de Jane Doe, habría conocido a Sean cuando tenía apenas 17 años, en el 2003, época en la que fue convencida por el exmanager de Combs para ir de viaje con él a un club de Detroit, argumentando que el rapero estaría encantado de conocerla. Luego de ello, el representante puso a Diddy al teléfono, quien se habría encargado de invitar a la joven a volar con ellos a Nueva York, cosa que la menor terminó aceptando.

La víctima contó que ni bien arribó al aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, el manager, identificado como Harve Pierre, la violentó, forzándola a hacer una felación; luego de ello todos se marcharon a La Gran Manzana, donde la adolescente fue obligada a consumir una gran cantidad de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Tras el viaje, todos se dirigieron a los estudios del rapero donde se habrían turnado para abusar de la adolescente.

“Doe se emborrachó cada vez má hasta el punto en el que ella no podría haber consentido tener relaciones íntimas con alguien, mucho menos alguien que le doblaba la edad”, se lee en el documento.

Cabe aclarar que, si bien, Sean Diddy no ha emitido ninguna declaración con respecto a esta acusación en específico, el famoso ya había lanzado un comunicado anteriormente, a través de sus redes sociales, en el que negó categóricamente cualquier señalamiento de agresión sexual en su contra, afirmando que todo se trataba de un presunto complot de las supuestas víctimas para obtener dinero: “Durante las últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente tratar de asesinarme, destruir mi reputación y mi legado. Las acusaciones en mi contra son hechas por individuos que buscan dinero rápido”, arremetió el rapero.

Fuentes: Tribuna