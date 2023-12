Al estilo de Alejandra Guzmán: Yuridia crea zafarrancho en evento y se arman los empujones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la famosa cantante del rock, Alejandra Guzmán, no es la única que crea zafarranchos en los eventos y lugares públicos que cuentan con su presencia, pues recientemente la reconocida cantante versátil, Yuridia, en una reciente reunión del mundo del espectáculo se vio envuelta en una lucha de reporteros y seguridad, en donde se armaron los empujones para conseguir la exclusiva.

Como se sabe, hace pocos que la intérprete de temas como Reina de Corazones y Mala Hierba se ha visto envuelta en tremendo escándalo, después de que en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México perdió el control ante los medios de comunicación y a uno de los reporteros de Chisme No Like le dio un manotazo que tiró su equipo de trabajo al suelo mientras decía "me vale mad..."muy molesta por su insistencia.

Tal como pasó la noche del pasado martes 5 de diciembre, pues se vivió un importante evento de premiaciones a lo mejor del mundo del espectáculo mexicano, con la reconocida creadora de temas como Qué Agonía, debido a que los reporteros al momento de verla llegar al lugar no dudaron en correr en su encuentro para hacerle cuestionamientos con respecto a su vida privada, cómo la relación con sus dos hijos.

Yuridia. Internet

Y aunque la exparticipante de La Academia se mostró sumamente amable y dejó en claro que está muy feliz en su faceta de madre por segunda ocasión, no duda tampoco en pasarla bien y echarse unas copitas con sus amigas, riéndose de los problemas de alcohol que dicen que padece, señalando que estaba en un punto muy feliz de su vida y también de su carrera, cuando alguien llegó a interrumpir y correr a los periodistas.

Fue un hombre que con una prisa evidente señaló simplemente que se iba a "robar a Yuridia" y comenzó a jalarla al interior del recinto, causando la molesta de los reporteros que los siguieron haciendo más preguntas, a lo que la intérprete de Ángel respondió al caminar, como que a sus dos hijos les encanta los corridos tumbados, mientras que el hombre que la alejó de la prensa los estaba acusando de invadir una zona prohibida para ellos, sin detener el paso, que todos seguían entre empujones y reclamos hasta que no pudieron avanzar más.

Fuente: Tribuna del Yaqui