Eduin Caz mantiene sus intenciones de retirarse de los escenarios: "Es un paso difícil"

Ciudad de México.- Eduin Caz sorprendió a sus fanáticos el pasado 30 de julio, fecha en la que dio por concluida su gira junto a Grupo Firme y anunció su retiro indefinido de los escenarios, noticia que no fue bien recibida por el público ya que desean seguir disfrutando de su talento, pero aunque existía la esperanza de verlo de vuelta en 2024, al parecer esto no sucederá.

La famosa agrupación se presentó en la alfombra por los 10 años de Spotify, donde fueron abordados por la prensa y les cuestionaron acerca de la forma con la que lidian con las polémicas en las que los involucran, a lo que respondieron que aprendieron a no darle importancia, así que ya sólo se ríen de lo que de todo lo que les inventan.

Visiblemente más esbelto, Eduin compartió que ha cuidado mucho más sus hábitos y que se ha dado un detox de todo, incluyendo de las redes y eso lo ha hecho sentir muy bien: "Voy muy bien, mejorando, descansando y he estado retirado un poco de las redes sociales, compartió y negó haberse sometido algún tratamiento para bajar de peso".

Tal como era de esperarse, la pregunta de su retiro no podía pasar por alto, pero el intérprete de Qué Onda Perdida confirmó que se mantiene firme en su decisión, por lo que sería el fin de su carrera en los escenarios, aunque eso no le impide seguir grabando nuevos temas para compartir con su público que lo ha apoyado: "Son los planes de un servidor, pero ya me retire desde hace como cuatro meses y mis compañeros tienen que trabajar".

Eduin Caz prefiere dar prioridad a sus asuntos personales | Imagen especial

Respecto a los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, el cantante bromeó diciendo que fue por los "hu…vos que se carga", acto seguido explicó que siente que esa faceta para él terminó, pues logró cumplir con todos los objetivos que se puso cuando decidió adentrarse en el mundo de la música.

Para mí ya no es necesario, cumplí lo que tenía que cumplí, me la pase increíble e hice todo lo que quise con mis compañeros. Es un paso difícil de dar".

No obstante, indicó que sus amigos de Grupo Firme van a seguir trabajando, así que seguramente sigan grabando juntos con algunos temas, pero no participe en los conciertos que lleguen a ofrecer, algo que quizás no vuelva a ser lo mismo, pues para muchos la imagen y la esencia es Eduin Caz, así que tendremos que esperar para volverlo a ver en acción.

Fuente: Tribuna