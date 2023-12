Horacio Pancheri rompe el silencio y habla Samadhi Zendejas tras humillarla y agredirla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido galán de melodramas, Horacio Pancheri, recientemente acaba de romper el silencio con respecto a todo el drama y el escándalo en el que estuvo envuelto hace casi dos meses por haber humillado y agredido verbalmente a través de sus redes sociales a la famosa y querida actriz, Samadhi Zendejas, con sus comentarios tan desafortunados de su cuerpo.

Como se sabe, el reconocido galán de Televisa se vio inmerso en una fuerte polémica cuando a través de las redes sociales se viralizó que Zendejas expuso la agresión verbal hacía su cuerpo por parte de Pancheri, exponiendo que le envió un mensaje diciendo: "Ver.... qué fea que es", a lo que ella no se quedó callada y expresó: "Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas, y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que, siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo".

Ante este hecho, Horacio empleó su cuenta de X, antes Twitter, para asegurar que él no envío el mensaje, destacando: "El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mi, fui 'hackeado', perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia. Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera".

Y ahora, en una reciente entrevista, el actor de Un Camino Hacía El Destino decidió hablar de todos los mensajes que le llegaron por la polémica, afirmando que le afectó mucho: "Me ha sorprendido mucho la reacción del público, la agresión… un cometario que no fue realmente como se vio, pero bueno, pasó, pasaron como cinco o seis semanas ya del momento, a mí sí me afectó tanta agresión, tantos insultos hacia mi familia, hacia mi hijo, a sus mujeres, a un bebé que no tiene nada qué ver".

De igual forma, señaló que al ser tan reconocido en el país entiende que debe de cuidarse, señalando que él jamás jugaría con su carrera de esa manera, sin dar más explicaciones de lo sucedido y lo que había detrás del mensaje: "Somos figuras públicas, tenemos que ser consientes de lo que hacemos y lo que decimos. Pero nada, el mensaje por sobre todas las cosas es que amo México, amo a las mujeres, así que al que se sintió ofendido, disculpas".

Finalmente, con respecto al por qué no ha estado en redes sociales, el ex de Zuria Vega respondió: "La gente dice: '¿Por qué no estás en las redes? ¿Por qué desapareciste?', La verdad que sí me sentí como mal, la agresión, no para hacerme la víctima sino, ¿qué es esto de las redes? Uno comparte la vida de uno, así como te dicen cosas muy lindas son violentas también".

Samadhi y Horacio. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui