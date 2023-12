Inés Sainz dice que no quiere seguir en polémica con Tania Rincón ¡pero no ofrece disculpas!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Inés Sainz por fin rompió el silencio luego de la polémica que generó por llamar "patiño" a una colega conductora, quien presuntamente era Tania Rincón. Recientemente, la guapísima mujer rubia apareció ante diversos reporteros y de inmediato se defendió de las críticas que ha recibido en redes sociales tras sus controversiales declaraciones en las que aseguró que ella no es un atractivo de entretenimiento.

Fue en una entrevista con Mónica Garza donde Inés relató que su labor va más allá de ser simple "patiño" y explicó que en una ocasión fue desplazada de un programa estelar de TV Azteca porque ella nunca se ha prestado a ser albureada. En su reciente encuentro con la prensa, la conductora deportiva manifestó que no le interesa seguir en controversia: "La verdad estoy bastante ajena, porque tengo tanto trabajo gracias a Dios que no he visto más".

Posteriormente, Sainz relató que ella nunca ha sido una persona de escándalos: "Yo no me voy por ese lado, pues nunca me he ido por ese lado, nunca lo he necesitado, está bien. Yo creo que son ganas morbosas porque además después quisieron ponerle un nombre a la persona que fue". De la misma manera, la periodista manifestó que su labor siempre ha sido comunicar y durante las entrevistas que concede, también mantiene esta postura.

Por ello, Inés comentó que ella únicamente respondió a la pregunta que le hicieron: "(Ahora resulta) que tienes que disfrazar las cosas a la hora de decirlas, no, a mí me preguntaron, oye, pasaron cosas, hay pues sí, pasó esto en algún momento que no me pareció", declaró. Finalmente, la reportera, quien se prepara para cubrir otra edición más del Super Bowl, restó importancia a esta situación y señaló que es algo que la tiene sin cuidado.

Hay veces que quieren hacer las cosas más grandes de lo que realmente son y hay veces que se molestan si las cosas salen o se dicen pues tal como son", manifestó.

Cabe resaltar que la propia Tania Rincón ya respondió a las declaraciones que hizo Inés en su contra y manifestó que entre ellas nunca había habido una diferencia, por lo que no entendía porque la estaba atacando. Asimismo, defendió su labor en la televisión y resaltó que ella jamás se prestaría para ser el 'payaso' de nadie y mucho menos permitir que compañeros la denigren con tal de conseguir oportunidades laborales.

