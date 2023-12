Issabela Camil saca las garras para defender a Sergio Mayer de las críticas por su libro

Ciudad de México.- Sin duda, Sergio Mayer es una de las figuras más polémicas del medio del espectáculo y a lo largo de su carrera se ha hecho de varias enemistades, así como de un grupo de detractores; sin embargo, su experiencia en la industria es lo que lo ha llevado a mantenerse vigente, aunque constantemente se encuentra en controversia y este 2023 lo han tundido duro.

Aunque tuvo un gran éxito con su participación en La Casa de los Famosos México, de manera paralela Anabel Hernández volvió a exhibirlo de tener vínculos con el narcotráfico en su reciente libro Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, donde se le acusó de ser el principal proveedor de mujeres famosas para Arturo Beltrán Leyva, noticia que escandalizó al público.

Otra situación que lo dejó mal parado fue el regreso de Garibaldi a los escenarios, ahora como GB5 ya que todos los integrantes originales decidieron seguir explotando su popularidad pero sin Mayer, pues se quejaron de malos tratos así como de haber tomado malas decisiones mientras tomó la batuta como mánager.

Por todo lo anterior, al actor le han llovido críticas, pero su esposa Issabela Camil saca las garras para defenderlo ya que considera que se aprovechan de su fama para intentar llamar la atención, pues de todo lo que lo acusan nunca han podido demostrarlo con pruebas contundentes, por lo que no le aflige lo que puedan decir.

Mucha gente se quiere subir al lomo de marido, dicen cosas de él y siempre invita, da la cara y ha dicho: Aquí estoy, ¿qué pasa? Nunca le han probado nada, porque es mentira y a una mentira no le puedes rascar una verdad que no existe".

Respecto a las burlas que le han hecho luego de que presentara su libro autobiográfico en la Feria del Libro de Guadalajara, material en el que cuenta su versión de todos los escándalos en los que se le ha envuelto, Issabel destaca que su marido es un hombre que ha sabido salir adelante por sí mismo y que tiene derecho a sacar los proyectos que quiera

¿Quién es el juez máximo para decir si lo merece o no? Pero tú construyes tus cosas y a Sergio no le han regalado nada, es un hombre que viene de abajo y no creció como otros con tantas posibilidades", aseveró.