Joven de la que se burlaron en 2019 se vuelve famosa; se hace llamar 'Rosa Venus'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Te acuerdas de una jovencita en 2019 que se convirtió en motivo de burla y fue imagen de distintos memes luego de bailar una coreografía de voguing durante una protesta feminista en 2019? En ese año ella bailó en la Universidad Autónoma de Nuevo León como forma de manifestación contra el acoso sexual al interior de la institución. Mientras practicaba los pasos de baile, el rostro de la mujer reflejaba una mueca de sufrimiento, al tiempo que decía: "Bailo porque ustedes no hacen nada. Nos están matando, hay violencia, y ustedes no hacen nada; ¿No ven todas las mujeres que hemos sufrido por eso? ¡Y ustedes no hacen nada!".

Lo que parecía una protesta, terminó en chistes y críticas. Una ola de comentarios le cuestionaban cómo una danza podía ponerle fin al hostigamiento. En su mayoría, los cibernautas calificaron su performance como ridículo y absurdo. La chica se defendió más tarde y respondió que se trataba de "una expresión artística. Soy feminista y no se me va a minimizar por la manera por la que yo decido expresarme".

Daniela del Río es el nombre de aquella muchacha que en 2019 fue blanco de burlas. Ahora, en 2023 vuelve a ser tema de conversación, pero porque ha conseguido ascender a la fama gracias a su propuesta musical asentada en el género de reguetón. Su talento ha cruzado fronteras, puesto que fue invitada al Hollyshorts Film Festival, en Estados Unidos.

Su nombre artístico es Rosa Venus y en sus temas toca conceptos como el amor, la feminidad y la sensualidad. Si te da curiosidad escucharlos, están disponibles en Spotify y YouTube. El más reciente éxito es Lipgloss que ha dado mucho de que hablar entre sus oyentes. También puedes hallarla en Instagram, donde cuenta con más de 17 mil seguidores. Ahí suele compartir sus looks iconicos y su vida íntima.

Fuente: Tribuna Sonora