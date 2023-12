Karely Ruiz se someterá a nueva cirugía estética para romper las redes en 2024

Ciudad de México.- La famosa y polémica influencer, Karely Ruiz reapareció en redes sociales luego de semanas de mucha inactividad en sus cuentas, aunque lo hizo para compartir con sus miles de seguidores que se encuentra cansada de encontrarse con gente abusiva, pues asegura que en los últimos meses no la ha pasado muy bien, pero está dispuesta a seguir triunfando por una buena causa.

La guapa regiomontana perdió su cuenta oficial de Instagram, donde ya reunía más de 5 millones de 'followers', debido a que infringió las normas de la plataforma con su contenido ya pues sus fotografías son subidas de tono, pero eso no la detuvo y abrió otro usuario de respaldo para seguir deleitando a sus fans, aunque no ha tenido la misma constancia, pues también ha tenido algunos problemas familiares que la han hecho alejarse de la vida pública.

Extraño mucho a mi gente. Sé que estos últimos meses no he dado todo de mí en redes por estar haciendo otras cosas importantes en mi vida. Primero, mi familia que es importante y estos meses he conocido mucha gente súper abusiva, real, pero creo que todo pasa por algo y siempre todo lo malo trato de verlo lo más positivo que se pueda", escribió.