Livia Brito, actriz de Televisa, se queda sin trabajo y manda desesperado mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, la actriz de origen cubano, Livia Brito, estuvo en el ojo del huracán y casi provocó (de manera indirecta) una pelea entre las conductoras de Hoy: Andrea Legarreta y Shanik Berman, ¿la razón? Ganó una demanda en contra de la revista TV Notas, a la que acusó por dañar su imagen al publicar imágenes suyas sin su consentimiento. Ahora, la famosa se habría quedado sin trabajo, hecho que parece incomodarle un poco.

La noticia trascendió durante la noche del pasado martes, 5 de diciembre, a través de una publicación que hizo por medio de su cuenta oficial en X (red social que antes era conocida como Twitter) en la que alertó a sus más de 703 mil seguidores, esto debido a que expresó que se sentía extraña de no tener trabajo, asegurando que, el no hacer nada la hacía comprender de mejor manera el “síndrome del preso”, que consta de no saber qué día vives y solo te la pasas encerrado en tu casa.

“Esto de estar libre de las grabaciones, es raro, no sé, es como el síndrome del preso, que sales y no sabes ni qué día vives, ni qué hacer”, expresó la histrionista de ‘El Triunfo del amor’.



Esto provocó que varios de sus seguidores le enviaran mensajes de apoyo, puesto si bien, las vacaciones pueden provocar que más de uno entre en crisis (porque consideran que están perdiendo el tiempo), la realidad es que se trata de algo necesario para poder dejar descansar a la mente y el cuerpo de las actividades propias de la vida laboral. Es debido a ello, que sus fans la invitaron a descansar y a “desacelerar” su rutina, para que de esta manera, pudiera estar lista para dar lo mejor en su siguiente trabajo.

Livia Brito y Andrea Legarreta tienen algo en común

Si bien, actualmente Livia Brito podría estar disfrutando de unos buenos días de relajación, la realidad es que hasta hace unos días, la famosa estaba en medio de un estresante proceso legal, en contra de la revista TVNotas, a la que demandó por presuntamente haber dañado su imagen. De acuerdo con un reportaje realizado por el programa matutino, Hoy, la originaria de La Habana ganó la demanda, factor en común que tiene con Andrea Legarreta.

Como algunos recordarán, la conductora del mañanero de Televisa, se enfrascó hace algún tiempo en un pleito legal en contra de la editorial por haber utilizado fotografías alteradas suyas en una de sus notas. Ante esta situación, la madre de Mía y Nina Rubín demandó y ganó, por lo que se hizo de una suma millonaria; sin embargo, esto no habría aminorado la molestia de la amiga de Galilea Montijo contra la revista, puesto hace unos días amenazó con volver a demandarlos.

“Todavía les tenemos ahí unos guardaditos, aunque hayan cambiado de dueño y ahora se quieran sentir 'Caperucita Roja', no señor, les tenemos sus guardaditos.”

Fuentes: Tribuna