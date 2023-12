Paris Hilton revela sus dificiles razones para optar por un vientre de alquiler

Estados Unidos. - En una reciente entrevista con Romper, la icónica socialité y estrella de telerrealidad, Paris Hilton, compartió abiertamente la emotiva razón detrás de su decisión de recurrir a un vientre de alquiler para dar la bienvenida a sus hijos Phoenix y London. La revelación expone las secuelas del presunto abuso que Hilton sufrió durante su tiempo en el internado Provo Canyon en Utah, lo que la llevó a enfrentarse a temores relacionados con el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Paris Hilton, de 42 años, explicó que el trauma persistente de su adolescencia generó en ella un miedo devastador al parto, comparándolo con un intenso temor a morir. La socialité ha hablado previamente sobre el abuso sexual y físico que experimentó mientras estuvo en el internado durante 11 meses a partir de los 17 años.

La razón fundamental detrás de la elección de Hilton de utilizar un vientre de alquiler en lugar de concebir naturalmente radica en sus continuos síntomas de TEPT, que han desencadenado un miedo intenso a los entornos médicos. Hilton compartió que cualquier experiencia médica, incluso recibir una inyección, desencadena ataques de pánico que afectarían su bienestar y el del bebé.

Si estoy en el consultorio de un médico, me ponen una inyección, cualquier cosa, literalmente tendré un ataque de pánico y no podré respirar", confesó Hilton. "Sabía que eso no sería saludable para mí ni para el bebé, ya que crecería dentro de alguien que tiene tanta ansiedad".