Shock en Televisa: Carla Estrada defiende a Elaine Haro; hunde a padre de Alessandra Rosaldo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de espectadores de Televisa han quedado en completo shock con el caso de acoso laboral hacía la joven actriz y reconocida cantante, Elaine Haro, pues después de sus acusaciones y ataques en su contra la famosa productora de melodramas, Carla Estrada, en una reciente entrevista salió en su defensa dejando en claro que le creía, hundiendo al padre de Alessandra Rosaldo con sus declaraciones.

Como se sabe, la joven actriz, que participó en la bioserie de Gloria Trevi, titulada Ellas Soy Yo, hace varios meses denuinció públicamente que fue víctima de la violencia de género, señalando que una persona cercana a su equipo de trabajo la estuvo acosando e intimidando, impactando cuando al decir el nombre de su atacante resultara ser el representante de celebridades y padre de Alessandra, Jaime Sánchez Rosaldo.

Ante este hecho, el mánager en entrevista con Imagen TV desmintió por completo lo sucedido, señalando que estaba todo organizado por la madre de la joven: "Todavía no sé qué le pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobre todo a su mamá porque desgraciadamente la niña no tiene criterio, la que habla todo es la mamá", agregando: "Es muy grave para ella, porque yo no tengo ningún problema. Tengo 81 años, imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años. Te digo que además no la he vuelto a ver. Está mal de su cabecita".

Y ahora, la reconocida productora de exitosos melodramas como Amor Real, salió en defensa de Haro, señalando que no deberían de minimizar sus acusaciones: "No es fácil, no es fácil para una mujer, porque muchas mujeres también critican y dicen: 'Porque después de tantos años o después de tanto', pero la verdad es que uno nunca sabe que es lo que estamos viviendo y como lo estamos viviendo".

En cuanto a lo que el padre de la vocalista de Sentidos Opuestos señaló de que estaba mal de la cabeza y la madre era la que estaba detrás de las acusaciones de acoso laboral, no sexual, en su contra, afirmó que lo dudaba por completo: "A mi la mamá de Elaine jamás, jamás me ha causado algún problema o alguna otra mamá", mostrando así su total apoyo a la familia de Elaine en este momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui