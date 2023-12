Taylor Swift es la 'Persona del Año 2023'; prestigiosa revista le da reconocimiento

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La era Taylor Swift continúa. La cantautora fue nombrada Person of the Year 2023 (Persona del Año 2023) por la revista Time. Es la primera vez que una personalidad del mundo del espectáculo recibe este reconocimiento por parte de la histórica revista. La revista estadounidense eligió a la estrella del pop, prefiriéndola a otros candidatos, entre ellos Sam Altman, director general de OpenAI, los huelguistas de Hollywood y los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin.

El The Eras Tour, la serie de 151 conciertos en prácticamente todos los países del mundo, que comenzó el 17 de marzo de este año y cuya conclusión está (quizás) prevista para el 8 de diciembre de 2024, es una máquina de batir récords de entradas vendidas, largas colas y convulsiones en la economía de las ciudades sede del evento. Por otra parte, Taylor y sus swifties (como llaman a los fans de la cantante) están desde hace algún tiempo entre los principales temas de conversación en más o menos todas las plataformas sociales.

Los logros de Swift como artista (cultural, crítica y comercialmente) son tan numerosos que contarlos parece casi fuera de lugar" se lee en la revista.

Time acompañó la elección con tres portadas que retratan a Swift, en una de ellas podemos ver a la intérprete de canciones como Cruel Summer o Look What You Made Me Do con su gato Benjamin Button agazapado sobre sus hombros. Asimismo, la cantante de 33 años, que hasta ahora se ha mostrado muy reservada en sus relaciones con los medios de comunicación, ofreció una curiosa entrevista a la revista.

Si eres escéptico, considéralo: ¿Cuántas conversaciones tuviste sobre Taylor Swift este año? ¿Cuántas veces viste una foto de ella mientras navegabas en tu teléfono?", dice el artículo.

Esta semana, la revista Forbes también nombró a Swift como la quinta mujer más poderosa del mundo, después de importantes agentes políticos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En otra línea, Swift fue la artista más reproducida del mundo en 2023, según Spotify. Su música fue reproducida más de 26.1 mil millones de veces entre el 1 de enero y el 29 de noviembre.

Taylor Swift en la portada de 'Time'

Fuente: Tribuna