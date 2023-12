¿Tragedia en Televisa? Sergio Corona, ahogado en llanto y con oxígeno, da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de melodramas, Sergio Corona, acaba de dejar preocupados a sus miles de fans, debido a que acaba de reaparecer con tanque de oxígeno en una entrega de premios del mundo del espectáculo, en donde brindó una entrevista en la que dio una dura noticia con respecto a su salud tras su presunto infarto, además de que ahogado en llanto se despidió de querida amiga, ¿acaso se avecina tragedia en Televisa?

Como se sabe, la salud del reconocido actor de Como Dice El Dicho causó gran preocupación hace varias semanas, pues varios medios de comunicación afirmaron que desgraciadamente había sufrido un revés en su salud, causándole un infarto al que sobrevivió de milagro, y aunque él o algún familiar no salieron a confirmar o desmentir la situación, con su reciente aparición usando un tanque de oxígeno muchos temieron lo peor.

Por lo que Sergio ante las cámaras no dudo en confirmar que efectivamente tuvo un duro golpe en su salud que sí lo mandó a un nosocomio y es la razón de que deba de usar en esos momentos ese tanque para obtener una mejor oxigenación, pero también quiso aclarar que no se encuentra grave y afortunadamente a sus 95 años de edad logró salir adelante y continuar con lo que más ama que es su trabajo.

De igual forma, el reconocido actor de filmes Nunca Es Tarde Para Amar como quiso dejar en claro que el tema de su infarto no es más que un simple rumor que está desmintiendo, destacando que un medio, que no recuerda el nombre, comenzó con esta información de la nada y no le parece, pues es completamente falso: "Tuve algo extraño que me sucedió, malamente publicaron que me había dado un infarto, no tuve ningún infarto. Me pusieron oxígeno, pero estoy grabando sin oxígeno, aquí lo traigo porque debo aprovechar el tiempo que pueda".

Otro punto que toco Corona fue el deceso de Queta Lavat, por lo cual tuvo que tomarse un par de segundos para recuperar la compostura y resistir el llanto para despedirse de ella y señalar que lamentaba mucho lo sucedido, que fue una gran amiga y colega, recordando que fue parte de la serie melodramática: "¿No se han dado cuenta que en el mostrador dentro de la cafetería hay una foto de Queta Lavat? En el primer capítulo que se grabó del Dicho, fungió mi esposa, y ese día del primer capítulo yo quedé viudo", enviando un amoroso pésame a la familia.

Sergio con Queta. Internet

