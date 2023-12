Yeri Mua confirma que quiere a Erika Buenfil de suegra para echar chisme de la farándula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yeri Mua se ha consagrado como una de las influencers más populares del momento y gracias a su belleza ha conseguido conquistar el corazón de miles de hombres, entre ellos el de Nicolás Buenfil, quien quedó rendido ante sus encantos y la veracruzana ya confirmó que le da el visto bueno, pues se imagina ser la nuera de la famosa actriz Erika Buenfil.

La llamada 'Bratz Jarocha' se encontró a Nico en la alfombra de los Eliot 2023 y fue su amigo Kunno el encargado de presentarlos, pero los nervios traicionaron al joven y no supo reaccionar cuando le dijo que se encuentra solterísima, pues lo único que hizo fue reír y juguetear con su mano, aunque después se dio cuenta que ella esperaba que se la besara como un gesto de caballerosidad, por lo que se dijo arrepentido de haber desaprovechado la oportunidad.

Sin embargo, la situación no terminó ahí ya que el hijo de la actriz subió varios videos a TikTok aceptando que lo flechó y hasta le dedicó algunas canciones, lo cual desató especulaciones de si podría darse o no un romance, situación que ya aclaró la veracruzana en una reciente entrevista, donde no se sorprendió al saber que trae de un ala a Nicolás.

No es el único, no me sorprende es uno de tantos y un beso al Nicolás que es un amor, porque es un príncipe no un chacal", comentó.

Nicolás Buenfil reconoce la belleza de Yeri Mua, ¿le hará caso? | Imagen especial

Al cuestionarle si le gustaría que Erika Buenfil sea su suegra, la influencer se emocionó, pues cree que podrían tener interesantes pláticas acerca de lo que han visto en el medio: "Claro, imagínate los chismes que íbamos a hablar de toda la farándula y todo lo que sepa detrás de las telenovelas".

Sin embargo, la intérprete de Chupón lo comenta a manera de broma ya que le parece muy joven Nico para ella, además de que le lleva mucha experiencia en terrenos del amor, por lo que dice que primero tiene que llegar a un acuerdo con su mamá: "Primero que Erika Buenfil me pase unas novelas, hay que negociar muy bien eso, porque una ya no puede dar el chiquistriquis así nomás", dijo entre risas.

En otro tema, le cuestionaron su opinión ahora que Vanessa Labios 4K anunció que piensa registrar la frase "de mujer", por lo que Yeri y otros influencers no podrían utilizarla más, pero ella indicó que es su amiga personal y se la pediría prestada, mientras que aunque respeta la decisión de cada quien, ella no haría lo mismo: "Yo no patento mis frases porque son para que la use el mundo entero y traka".

Fuente: Tribuna