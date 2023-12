Adiós 'Hoy': Adal Ramones 'traiciona' a Televisa tras fracaso y se une a Chapoy en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Adal Ramones dejó en shock a todos sus seguidores y fans debido a que este jueves 7 de diciembre regresó a los foros de TV Azteca, pese a que hace menos de 1 año dejó la empresa y regresó a las filas de Televisa. Y es que muchos televidentes creían que el conductor y productor tendría contrato de exclusividad en su regreso a San Ángel, pero al parecer no es así.

Adal recibió su primera oportunidad en la televisora de Emilio Azcárraga Jean conduciendo su exitoso programa nocturno Otro Rollo que duró más de 12 años al aire en Canal 5. Después llegó a participar en el matutino Hoy y condujo los realitys Cantando por un sueño y Bailando por un sueño, hasta que lo dejaron sin exclusividad. Fue entonces que el originario de Monterrey decidió probar suerte en la empresa del Ajusco.

Aquí fue presentador estelar del exitoso reality La Academia, también fue host de varios especiales del canal y participó en el programa de concursos Don't! No lo hagas que presuntamente fue un fracaso. Al retornar a Televisa, Ramones apareció en el programa Hoy y aquí se burló de lo que vivió en Azteca Uno, pues comparó el tamaño que tenían los foros y además el nivel de producciones que se realiza en San Ángel. Su primer y único nuevo proyecto, Mi famoso y yo, presuntamente no cumplió expectativas y fracasó en rating.

Tras varias semanas fuera del aire, este jueves 7 de diciembre Adal dio la sorpresa de volver a la televisión pero no en el Canal de Las Estrellas sino en el Ajusco. Sí, el conductor de 62 años apareció en el foro de Ventaneando como invitado especial del programa. "Gracias de verdad ¿dónde están los mariachis?", dijo luego de que Pati Chapoy le diera la bienvenida e incluso, la periodista le hizo un reclamo pero no por haberse cambiado de empresa, sino porque no llegó vestido de Santa Claus.

Y es que Adal se encontraba en el programa para promocionar su nuevo musical Un cuento de Navidad: "Para mí es un sueño hecho realidad", expresó. No obstante, la entrevista se vio interrumpida porque el micrófono del conductor falló: "Tas viendo que yo no venía a Ventaneando y ahora me pasa esto y luego enfrente de Pati", expresó desatando las risas. El regiomontano compartió que el musical se estrenaría en CDMX este próximo viernes e invitó a todo el elenco a acompañarlo.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando