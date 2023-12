Ana Bárbara estalla en contra de reporteros de Imagen TV: "No les tengo porque informar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, se encuentra en medio del centro del escándalo, pues en una reciente entrevista se molestó de una manera muy evidente, y aunque no fue agresiva sí estalló en contra de un reportero que iba por parte de la televisora de Imagen TV ante cuestionamientos muy personales de su familia que se encuentra en pelea, señalando: "No les tengo porque informar".

Como se sabe, desde hace varios meses que la reconocida cantante se ha visto envuelta en un fuerte escándalo, debido a que el joven José Emilio Fernández Levy, al cual amó desde que era un bebé como si fuera su propio hijo aún estando separada de su padre, ha afirmado en entrevistas que el prometido de la cantante, Ángel Muñoz, no es un buen hombre y maltrata a sus medios hermanos y que solamente se aprovecha del dinero de Ana.

Ante este hecho, la intérprete de Qué Poca no ha dado respuesta alguna y solo ha señalado que la ropa sucia se lava en casa, sin embargo, después de su espectacular show en Santa Fiesta 2023, reporteros de Sale el Sol y otros programas la detuvieron para cuestionarle sobre este tema, a lo que ella visiblemente molesta solo expresó: "No voy a hablar de eso, soy mujer de amor y de paz y creo que no les tengo que informar a ustedes mi forma de dar amor".

José Emilio desaprueba a pareja de Ana Bárbara. Internet

Pero, pese a esta respuesta, varios siguieron insistiendo con el tema, a lo que ella agregó que no obliga a nadie a que sienta amor por ella, destacando que solamente quiere respeto, señalando: "Si yo doy amor con todo mi corazón como lo he dado lo mínimo que espero es respeto", además de que la exparticipante de ¿Quién es la Máscara? señaló que no pensaba tocar más el tema y también quería respeto por parte de la prensa y la dejen tranquila con ello.

Finalmente y con más calma, cuando se le preguntó cómo pasaría sus vacaciones de Navidad, este señaló que aún no tenía muy en claro dónde, solo que sería en familia y debía hablarlo, por "cuestiones de logística por el trabajo de mi pareja", pero agregó que lo más seguro es que van a estar en Los Ángeles, sin entrar en más detalles que esto, afirmando que era una fecha muy importante en su familia.

