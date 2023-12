Chiquis Rivera revela que teme por su vida y arremete contra su familia

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Este 9 de diciembre marca el undécimo aniversario del trágico accidente aéreo que se llevó la vida de la querida Diva de la Banda, Jenni Rivera, junto a tres miembros de su equipo y dos pilotos. Sin embargo, en lugar de unir a la familia en recuerdos y homenajes, la ocasión ha expuesto grietas profundas entre los seres queridos de la artista.

La discordia se desató cuando doña Rosa Saavedra, madre de la fallecida cantante, insinuó en un video publicado en su canal de YouTube que sus nietos, Johnny y Jenicka, no son tan trabajadores como el resto de la dinastía Rivera. Al elogiar las cualidades laborales de Chiquis, Jacqie y Michael, doña Rosa dejó sin mencionar a los hijos menores de la Diva de la Banda, lo que llevó a muchos a interpretar que sus palabras fueron una crítica velada a Johnny y Jenicka.

Chiquis y su familia

La respuesta no se hizo esperar, y Chiquis Rivera, hermana mayor de los mencionados, defendió enérgicamente a sus hermanos durante un concierto, expresando su decepción hacia ciertos miembros de la familia materna. En sus palabras, Chiquis lanzó un fuerte mensaje: "Hablan mal de mis hermanos, quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darles".

La intérprete de Abeja Reina no solo defendió a sus hermanos sino que también arremetió contra sus familiares maternos, incluyendo a su abuela Rosa por sus declaraciones, a su abuelo Pedro por supuestamente explotar temas inéditos de su madre, y a sus tíos Rosie y Juan Rivera por la administración de Jenni Rivera Enterprises.

Pero la controversia no terminó ahí. Chiquis recurrió a su cuenta oficial en una red social para compartir un presentimiento inquietante el pasado miércoles 06 de diciembre: "Siento en mi corazón que tengo que dejar esto escrito... Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene".

En este onceavo aniversario de la partida de Jenni Rivera, en lugar de unir a la familia en el recuerdo y el homenaje, las desavenencias han dejado al descubierto tensiones familiares que empañan la memoria de la icónica cantante.

Fuente: Tribuna