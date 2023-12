Estuvo presa: Tras 5 años retirada de Televisa, villana de novelas llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien ha estado 5 años retirada de la pantalla de Televisa luego de haber estado presa por robo, dejó sin palabras a los televidentes debido a que este jueves 7 de diciembre apareció en el programa Venga la Alegría hablando sobre el duelo que enfrenta tras dos pérdidas familiares. Se trata de Daniela Castro, quien confesó que no ha podido superar la muerte de su padre, el músico Javier Castro Muñoz, ocurrida en 2021.

La intérprete de teatro y televisión, quien abandonó la actuación luego de ser señalada por un robo en Texas, Estados Unidos, realizó su tradicional bazar navideño e invitó a la prensa a acompañarla, por lo que reporteros de VLA aprovecharon para entrevistarla. Ante las cámaras de TV Azteca, la estrella de 54 años confesó ser creyente de la reencarnación y reveló que en ocasiones su padre reaparece en la mascota de su hija Daniela Díaz Ordaz.

Mi hija después de que mi papi se va compró un perro que se llama Lash, y ella está convencida de que su abuelo de repente se mete al perrito", declaró Castro.

La villana de exitosas telenovelas como Pasión, Mi Pecado, Una familia con suerte, Lo que la vida me robó y Me declaro culpable detalló que el perrito ha sido su fiel compañero en momentos difíciles: "Y de verdad, de repente ves a la Lash, y dices… ‘no, sí está gruesa’, me ha visto llorar y se me pone aquí a darme de besos. Yo lo creo, y sí creo que la gente no muere, que la gente asciende".

Posteriormente, Dani explicó que a punto de que se cumplan dos años del deceso su padre y a escasos meses de la muerte de su tío Benito Castro, aún no supera sus partidas terrenales. "Yo todavía no supero ni lo de mi papá, el duelo me vino después, por lo menos no he podido dar ese brinco, ni con mi papá, ni con tío Benito, y me cuesta mucho trabajo llorar, bloquee tanto el dolor", declaró la también cantante mexicana.

Actualmente, Daniela decidió enfocarse en el bazar benéfico que organizó en la colonia Bosques de las lomas, para ayudar a los damnificados de Acapulco y la fundación CEANI, sin embargo, sus fans esperan que pronto vuelva a los melodramas. A finales de 2022, la actriz por fin pudo demostrar que era inocente del supuesto robo a una tienda departamental en San Antonio y con ello se creía que las ofertas para actuar le lloverían, sin embargo, hasta el momento Castro no ha concretado ninguna propuesta.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria